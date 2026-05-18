Heredada por cinco generaciones y con maderas de hasta 60 años: así es el centenario taller de guitarras madrileño que unió a Pablo Picasso y Manitas de Plata

Cuando José Ramírez I decidió abrir su taller de guitarras en 1882, nunca podría haber imaginado que estaba comenzando una tradición familiar que sobreviviría a sus hijos, e incluso a sus nietos. Así, en una labor que se ha transmitido de padres a hijos, las diferentes generaciones de Ramírez han hecho crecer el humilde taller, hasta convertirlo en un engranaje clave para la Escuela de Guitarreros de Madrid.

Aplicando mejoras a uno de los instrumentos más enraizados en la cultura española e instruyendo a profesionales que posteriormente dieron vida a sus propios negocios, este "comercio centenario" reconocido por el Ayuntamiento de Madrid, cuenta con una trayectoria que avala su título de expertos en la guitarra española, tanto flamenca como clásica.

La quinta generación: Cristina y José Enrique Ramírez

"Tradición, experiencia, calidad, innovación y profesionalidad", así describe su filosofía la que hoy es considerada como una de las empresas artesanales de construcción de guitarras españolas más importantes del mundo y que ha alcanzado la quinta generación con los hermanos Cristina y José Enrique Ramírez, que dirigen la empresa bajo la atenta supervisión de su tía, Amalia Ramírez.

Cristina y José Enrique son dos de los cuatro hermanos que decidieron continuar con el trabajo de su padre / Taller José Ramírez

Aunque los hermanos confiesan haber sentido la llamada de la tradición y el amor por la música desde muy pequeños, aclaran que su padre José Ramírez IV nunca les presionó para que continuaran con su oficio, e incluso "les animó a que se formaran y aprendieran otras disciplinas". Así, a día de hoy, José Enrique es el jefe del taller y se encarga de conducir las nuevas investigaciones y de producir nuevos modelos, mientras que Cristina coordina el área comercial y el desarrollo de proyectos.

El encuentro histórico y la Flamenca blanca

Uno de los momentos que pasaron a la historia de este taller fue el encuentro entre el guitarrista Manitas de Plata y el artista malagueño Pablo Picasso, que unidos por el amor al arte andaluz forjaron una amistad entrañable. "Como testigo silencioso de esta profunda conexión se encontraba una de nuestras creaciones más preciadas", explican desde el taller, que gracias a las fotografías conservadas del momento han podido identificar una flamenca blanca artesanal de Guitarras Ramírez.

Manitas de Plata sosteniendo la flamenca blanca, junto a Pablo Picasso que le observa cautivado / Taller José Ramírez

En estas instantáneas, es posible ver a Manitas de Plata arrancando unos acordes viscerales mientras que Pablo Picasso, a su lado, se encuentra cautivado por el momento, la música y el ambiente. El éxtasis del momento llevó al artista a firmar directamente sobre la tapa armónica de la guitarra, convirtiéndola para siempre en una obra de arte incalculable, "donde el cubismo y el alma flamenca se dieron la mano".

¿Es posible solicitar la construcción de mi propia guitarra?

Sí, aunque el taller situado en la Calle del General Margallo requiere de cita previa, su producción de guitarras continúa en plena evolución y asegura "un trabajo 100% artesanal con los mejores materiales". Y es que al contar con la herencia de generaciones anteriores, la empresa centenaria cuenta con maderas que tienen entre 60 y 40 años de antigüedad, secadas de forma natural.

Todas las maderas que compran proceden de fuentes comprometidas con el comercio responsable que promueve la gestión forestal sostenible / Taller José Ramírez

"Estando siempre al servicio del guitarrista", desde el taller destacan además la importancia de mantener una larga conversación con el guitarrista, previa a la construcción de su instrumento, pues "solo así será posible adaptarse a sus necesidades".

Así, con más de 26 modelos disponibles entre las guitarras clásicas, las flamencas, las 'cutaway' y las acústicas, que oscilan entre los 30.000 y los 4.000 euros, cada instrumento fabricado en los talleres José Ramírez es único, "porque se ha hecho artesanalmente con cariño y esmero buscando siempre la calidad, la perfección y la durabilidad", explican.