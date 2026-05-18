El Gobierno recurrirá la decisión de la Audiencia Nacional de suspender cautelarmente la declaración de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria

La Comunidad de Madrid celebra la decisión de la Audiencia Nacional de suspender cautelarmente la declaración como Lugar de Memoria Democrática de la Real Casa de Correos, el edificio de la Puerta del Sol en que tiene su sede la presidencia regional desde 1985. "Frente al sectarismo del Gobierno de Pedro Sánchez, los tribunales han dado la razón a la Comunidad de Madrid en su defensa de la Real Casa de Correos como espacio de libertad y como casa común de todos los madrileños y de todos los españoles", ha valorado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que la resolución será recurrida.

En declaraciones remitidas a los medios, García ha recordado que la administración regional había solicitado medidas cautelares contra la declaración de Lugar de Memoria Democrática del edificio. Una declaración, asegura García, que resulta "una barbaridad". "Ese edificio tiene 250 años de historia años de historia y está completamente resignificado desde que se decidió hace 40 años que fuera la sede institucional de la presidencia de la Comunidad de Madrid", ha zanjado.

Antes que él, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se había limitado a compartir la noticia en su perfil en la red social X.

Entre otros usos, el edificio, levantado hace más de 250 años y en cuya torre se encuentra el reloj desde el que cada año se dan las campanadas de Nochevieja, había sido sede de la Dirección General de Seguridad durante el franquismo y escenario de torturas. Por ese motivo, y al amparo de la Ley de Memoria Democrática, el Gobierno decidió incoar el expediente de declaración, resuelto favorablemente en octubre pasado. Fue entonces cuando el Gobierno regional interpuso el recurso ante la Audiencia Nacional y solicitó la suspensión cautelar de la declaración.

El asunto es otro de los enfrentamientos que mantienen abiertos el Gobierno y la Comunidad de Madrid. En el Ejecutivo de Ayuso se entendió desde el primer momento que la declaración, que lleva aparejada entre otras cuestiones la colocación de una placa que recuerde las torturas, perseguía vincular la imagen de la Comunidad de Madrid y de su presidenta con la represión franquista. La cuestión devino en una batalla política y judicial con recursos de ambas administraciones ante el Tribunal Constitucional, además del presentado por el Gobierno madrileño en la Audiencia Nacional.

“No puede afirmarse de forma categórica que la imagen de la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid pueda sufrir un menoscabo irreversible, pero sí puede afirmarse que no es posible negar de forma categórica dicha incidencia negativa" señalan los magistrados de la Audiencia Nacional en su resolución, que concede las cautelares solicitadas por el Gobierno madrileño, con el voto particular de uno de los cinco jueces.

La resolución conocida hoy no entra en el fondo del asunto, que deberá aún ser resuelto por la Audiencia Nacional. También están vivos los dos recursos en torno al asunto elevados al Tribunal Constitucional.

La decisión de la Audiencia Nacional, en cualquier caso, será recurrida por el Gobierno central, tal y como ha hecho saber el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática Ángel Víctor Torres. "Seguimos defendiendo que declarar ‘Lugar de Memoria’ la Real Casa de Correos, actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, no afecta a los usos de ese edifico", ha indicado en X. "Por eso recurriremos. Que la fachada recuerde lo que fue ese inmueble no interfiere en la actividad administrativa ni en la imagen institucional, y así lo argumenta uno de los magistrados con un contundente voto particular. Se trata de hacer justicia con las víctimas que sufrieron muerte y tortura en ese lugar".

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"Toda persona que se considere demócrata debería defender que sea Lugar de Memoria, aunque sea por humanidad. Y estamos convencidos de que así lo acabará reconociendo la Justicia. Tiempo al tiempo", concluye Torres.