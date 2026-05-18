Los directores del Reina Sofía y el Prado rechazan la "politización" del 'Guernica' tras la propuesta del PNV

Los directores de las dos pinacotecas más importantes de Madrid han coincidido en señalar la "instrumentalización política" que sufre el Guernica de Pablo Picasso. Durante un encuentro celebrado en el Museo Reina Sofía con motivo del Día Internacional de los Museos, Manuel Segade (director del Reina Sofía) y Miguel Falomir (director del Museo del Prado) se han mostrado firmes frente a la reciente petición del PNV de trasladar la célebre obra al País Vasco.

Manuel Segade aclara que no hay petición oficial

El director del Museo Reina Sofía, Manuel Segade, ha criticado con dureza el debate en torno al cuadro, calificándolo de relato absolutamente desquiciado. Segade lamentó que la tensión política impida debates técnicos y artísticos más profundos, como analizar a qué museo vasco debería ir la obra en el hipotético caso de que pudiera moverse sin riesgo de conservación, cuestionando por qué siempre se piensa en el Guggenheim.

La pinacoteca madrileña no ha recibido ninguna petición oficial por parte del PNV ni de instituciones vascas actuales. Las únicas solicitudes formales ocurrieron en 1997 y 2007 por parte del Museo Guggenheim Bilbao para exposiciones temporales. El director recordó que el préstamo de una obra de este calibre no depende de decisiones políticas, sino de los cauces técnicos que legitiman al Patronato del Museo para tomar la decisión final. Segade lamentó el empobrecimiento del debate y que se acusara al museo de politizado por el simple hecho de difundir un informe técnico sobre el estado del lienzo.

Miguel Falomir critica la visión pedestre de la obra

Por su parte, el director del Museo Nacional del Prado, Miguel Falomir, se sumó a las críticas contra las injerencias políticas y cuestionó los verdaderos motivos que impulsan la reclamación del presidente del PNV, Aitor Esteban. Falomir se preguntó si realmente existe un interés por el arte o si se trata de una instrumentalización con fines cortoplacistas.

El responsable del Prado lamentó la lectura tan prosaica que se hace del óleo de Picasso, criticando que se trate al 'Guernica' como si fuera poco menos que una fotografía tomada desde un avión de la Legión Cóndor. Para Falomir, aplicar una visión tan pedestre a una obra de arte de esta magnitud es algo preocupante.

El Prado apoya la permanencia en el Reina Sofía

Al ser preguntado sobre si el Museo del Prado reclamaría en algún momento la obra, Falomir se mostró rotundo al afirmar que el 'Guernica' está maravillosamente bien en el Reina Sofía y que es el sitio donde debe estar. Segade intervino en tono de broma para celebrar la buena sintonía entre ambas instituciones artísticas.

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La charla entre ambos directores se enmarcó dentro de las celebraciones del Día de los Museos, un espacio de diálogo donde Segade y Falomir demostraron la alianza que une al Prado y al Reina Sofía. Ambos responsables aprovecharon el encuentro para debatir sobre financiación, la gestión de visitantes y los retos de conservación del patrimonio en el siglo XXI.