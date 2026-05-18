Estos son los museos de Madrid que podrás visitar gratis por el Día Internacional de los Museos: conciertos, horarios nocturnos y visitas inéditas

Madrid se prepara para vivir una de las semanas culturales más intensas del mes de mayo. Con motivo del Día Internacional de los Museos 2026, que se conmemora este 18 de mayo, numerosos espacios de la capital y de la región ofrecerán una programación especial con entrada gratuita, horarios ampliados, visitas inéditas, conciertos y actividades familiares.

La cita, promovida por el Consejo Internacional de Museos, llega este año bajo el lema Museos uniendo un mundo dividido, una idea que invita a reivindicar estos espacios no solo como lugares de conservación artística o histórica, sino también como puntos de encuentro, diálogo y participación ciudadana.

Durante varios días, los museos madrileños dejarán de funcionar únicamente como salas de exposición para convertirse en escenarios culturales abiertos a nuevas experiencias. Algunas instituciones permitirán recorrer sus colecciones fuera del horario habitual, otras abrirán zonas normalmente cerradas al público y varias apostarán por la música, el teatro o los talleres como complemento a sus fondos permanentes.

La cita, promovida por el Consejo Internacional de Museos, llega este año bajo el lema 'Museos uniendo un mundo dividido' / CEDIDA

El Prado, el Thyssen y el Reina Sofía se suman a la celebración

El llamado Triángulo del Arte tendrá un papel destacado en la programación del Día de los Museos en Madrid. Los tres grandes museos nacionales participarán con propuestas especiales, aunque cada uno lo hará con un enfoque diferente.

El Museo del Prado abrirá sus puertas de forma gratuita el 18 de mayo, una ocasión especialmente atractiva para recorrer algunas de las colecciones más importantes de la pinacoteca sin necesidad de comprar entrada.

También el Museo Thyssen-Bornemisza permitirá el acceso gratuito ese mismo día, de 10:00 a 19:00 horas. Además, el centro completará la jornada con visitas guiadas a sus salas y exposiciones temporales, así como con un concierto de la Coral del Real Casino de Madrid.

El Museo Reina Sofía, por su parte, trasladará parte de la celebración al terreno musical. El 22 de mayo, el patio del Edificio Nouvel acogerá una fiesta con actuaciones de artistas como Soleá Morente, Zahara o Carlangas, entre otros nombres del cartel.

El Museo Reina Sofía, por su parte, trasladará parte de la celebración al terreno musical / FERNANDO VILLAR / EFE

Museos abiertos de noche en Madrid

Uno de los grandes reclamos de esta edición será la posibilidad de visitar algunos museos fuera de su horario habitual. Varias instituciones madrileñas ampliarán su apertura hasta la noche, e incluso hasta la medianoche, para ofrecer una experiencia distinta a la visita convencional.

El Museo Nacional de Antropología abrirá el 16 de mayo hasta las 00:00 horas con una programación participativa. Entre las actividades previstas figura El museo que creamos, una propuesta en la que los asistentes podrán trabajar con recuerdos, emociones y objetos vinculados al museo a través de collages y ensamblajes. La noche terminará con el concierto-recital Versos del páramo negro, de El Naán Trío, inspirado en el folclore ibérico y en músicas de raíz.

El 23 de mayo llegarán algunas de las aperturas nocturnas más llamativas. El Museo Arqueológico Nacional ofrecerá una visita a sus galerías con una iluminación especial y música en directo de Astrid Jones & The Blue Flaps. Ese mismo día, el Museo Cerralbo abrirá hasta las 22:00 horas, permitiendo descubrir sus estancias históricas con una atmósfera nocturna marcada por juegos de luz, sonidos y silencios.

El Museo Arqueológico Nacional ofrecerá una visita a sus galerías con una iluminación especial y música en directo de Astrid Jones & The Blue Flaps / JUANA BENET / EFE

También prolongarán sus horarios el Museo Nacional del Romanticismo, el Museo del Traje y el Museo Nacional de Artes Decorativas. Este último celebrará una nueva edición de su Maratón Inside Out, una visita guiada por profesionales del propio museo. A la programación se añadirá CaixaForum Madrid, que abrirá gratuitamente durante la Noche de los Museos.

La Fundación Mapfre también participará con horario especial el 16 de mayo, día en el que abrirá hasta las 23:00 horas y permitirá el acceso gratuito desde las 20:00 horas. Durante esa franja podrán visitarse las exposiciones Anders Zorn. Recorrer el mundo, recordar la tierra y Helen Levitt.

Visitas especiales y espacios normalmente cerrados

Más allá de las grandes aperturas gratuitas, uno de los atractivos del Día de los Museos 2026 en Madrid será la oportunidad de acceder a lugares poco habituales o participar en actividades diseñadas para esta ocasión.

El Museo de América abrirá el jueves 21 de mayo sus almacenes, espacios que normalmente no forman parte del recorrido público y donde se conserva una parte importante de sus colecciones.

El Museo Nacional del Romanticismo propondrá el 23 de mayo una de las actividades más originales de la programación: el taller El baile viral de los Bridgerton: ficción y realidad, inspirado en la conocida coreografía de la serie.

La Casa Museo Lope de Vega apostará por el teatro con la ruta Letras y espadas, un recorrido teatralizado por el Barrio de las Letras junto a personajes del Siglo de Oro como Lope de Vega, Francisco de Quevedo o Pedro Calderón de la Barca.

La Casa Museo Lope de Vega apostará por el teatro con la ruta Letras y espadas, un recorrido teatralizado por el Barrio de las Letras junto a personajes del Siglo de Oro / Casa Museo

El Museo del Ferrocarril celebrará el domingo 17 de mayo una jornada de puertas abiertas con exhibiciones de maquetas, acceso al interior de vehículos históricos y viajes en trenes de jardín y automotores clásicos.

También el Museo Nacional de Ciencias Naturales abrirá gratuitamente el 17 de mayo con actividades pensadas para acercar la ciencia, el arte y la divulgación a todos los públicos.

Actividades fuera del centro de Madrid

Pero la programación del Día Internacional de los Museos no se limitará al eje Prado-Recoletos ni al centro de la capital. Varios municipios de la Comunidad de Madrid también se sumarán a la celebración con propuestas propias.

En Buitrago del Lozoya, el Museo Picasso-Colección Eugenio Arias organizará el 16 de mayo talleres familiares. Al día siguiente, el 17 de mayo, acogerá el espectáculo Titiriscopio, una propuesta de pequeño formato que combina títeres y hologramas en directo.

En Nuevo Baztán, el Centro de Interpretación de Nuevo Baztán celebrará la jornada el 16 de mayo con un concierto dedicado a compositores relacionados con la España del siglo XVIII.

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