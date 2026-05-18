Detenido un varón en Valdemoro tras asaltar y agredir sexualmente a una menor de 13 años

La Policía Local de Valdemoro ha detenido en este municipio a un varón acusado de un presunto delito de agresión sexual a una menor de 13 años, a la que habría asaltado y realizado "tocamientos" sin su consentimiento, algo que ya investiga la autoridad competente.

La detención se produjo el 15 de mayo pasado en la calle Gregorio Prieto de esta población, donde los agentes fueron alertados por un denunciante de esta presunta agresión sexual, tras realizar "tocamientos a una menor de 13 años", ha indicado el Cuerpo local a través de sus redes sociales.

Fuentes municipales han trasladado a EFE que se trataba de un indigente habitual de la zona que, según el denunciante, se puso a perseguir a la menor de 13 años cuando iba por la calle, logrando darle alcance y realizándole "tocamientos en los senos" y otras partes del cuerpo, de los que logró zafarse.

Huyó hacia su casa

En su huida, la menor consiguió llegar al portal de su casa, donde alertó a su padre, quien inmediatamente avisó a la Policía y denunció la agresión sexual que había sufrido su hija, aunque no llegó a enfrentarse con el presunto agresor.

Los agentes locales que se personaron en el lugar de los hechos, la calle Gregorio Prieto y encontraron al presunto agresor merodeando por la zona, siendo detenido de manera inmediata y puesto a disposición de las autoridades competentes.

Por otro lado, la Policía Local de Valdemoro ha informado también de otra intervención en la tarde de este domingo, en el Camino de Pinto, en la que detuvieron a otro varón por quebrantar una orden de protección con respecto a una víctima de violencia de género.

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El hombre fue identificado por los agentes y comprobaron que no respetaba la distancia fijada judicialmente respecto a la víctima, por lo que fue arrestado de forma inmediata.