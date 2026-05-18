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Detenido en Alcorcón con más de un kilo de MDMA en un VTC tras pedir al chófer que se saltara un control policial

El arrestado viajaba "muy alterado" en la parte trasera del vehículo y los agentes hallaron la droga oculta en una bolsa durante el registro

Bolsa intervenida en un control policial en Alcorcón.

Bolsa intervenida en un control policial en Alcorcón. / POLICÍA NACIONAL

Europa Press

Madrid

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón que transportaba en un vehículo de transporte con conductor más de un kilo de MDMA, ha informado desde la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Los hechos sucedieron el pasado 14 de mayo en la localidad madrileña de Alcorcón, cuando varios vehículos policiales que estaban realizando un control policial, pararon a este coche donde viajaba en la parte trasera, un hombre muy alterado que había exigido al chófer saltarse el dispositivo, acción que no llegó a realizar.

Una vez que los agentes realizaron el registro del turismo, observaron en la parte inferior del habitáculo trasero una bolsa grapada de color negro con las letras de la marca en color dorado y alojando en su interior una bolsa de congelados de plástico que contenían unas rocas blanquecinas que resultaron ser MDMA.

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Por todo esto se procedió a la detención de esta persona por delito contra la salud pública, siendo puesto posteriormente a disposición de la autoridad judicial.

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