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Cuatro encapuchados atracan una joyería en Puente de Vallecas a plena luz del día

Irrumpieron con martillos en el centro comercial Madrid Sur, frente a la Asamblea de Madrid, y huyeron en un coche que les esperaba en la puerta

Archivo - Vehículos de la Policía Nacional

Archivo - Vehículos de la Policía Nacional / Kike Rincón - Europa Press - Archivo

Europa Press

Madrid

La Policía Nacional ha abierto una investigación para aclarar el suceso ocurrido esta misma tarde cuando cuatro encapuchados han irrumpido en el centro comercial Madrid Sur, en el distrito de Puente de Vallecas, y han atracado una joyería, huyendo del lugar en un coche que les esperaba a la puerta.

Los hechos se han producido sobre las 14.30 horas de este lunes en el citado centro comercial, situado en la avenida Pablo Neruda, frente a la Asamblea de Madrid, cuando cuatro individuos encapuchados han atracado un establecimiento martillo en mano y fracturando las cristaleras de los expositores.

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Fuentes policiales han confirmado que en el incidente no se han registrado heridos ni tampoco detonaciones por arma de fuego. Hasta el lugar se han trasladado agentes de la unidad de Delitos Violentos (DEVI) y de la Científica para aclarar lo sucedido y dar con los posibles autores del atraco.

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