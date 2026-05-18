Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Parque ParaísoEnfermedades rarasAyuso sobre AndalucíaArtesanía en FuenlabradaFeria San IsidroGuitarrasConciertos en el BernabéuSenderismoOrtega y GassetMaría Zambrano
instagramlinkedin

PROBLEMAS EN LA CÁRCEL

CSIF alerta de una grave plaga de ratas en la enfermería de la prisión de Valdemoro

El sindicato exige la realización de "una inspección urgente" para garantizar la salud de los trabajadores y presos

Imagen de recurso de la cárcel de Valdemoro.

Imagen de recurso de la cárcel de Valdemoro. / Archivo

EP

Madrid

CSIF ha alertado de la existencia de una plaga de ratas en las instalaciones de la enfermería, sala de curas y farmacia del Centro Penitenciario de Valdemoro. En concreto, el sindicato ha informado en un comunicado que desde hace varios días se viene observando la presencia constante de ratas en el interior de la enfermería del centro penitenciario.

Así, ha desvelado que los roedores han sido vistos corriendo por el suelo, detrás de muebles, en armarios y zonas de almacenamiento de material sanitario, además de en áreas donde se manipulan medicamentos, se atiende a los presos y trabaja personal sanitario.

Según ha denunciado CSIF públicamente, esta situación supone "un riesgo sanitario grave", especialmente en un espacio destinado a la atención médica. "La presencia de excrementos, orina y posibles restos de roedores por el suelo genera condiciones antihigiénicas incompatibles con cualquier centro sanitario y vulnera los derechos fundamentales a la salud y a una adecuada asistencia sanitaria con el riesgo de posibles contagios y enfermedades", ha criticado.

Además, desde el sindicato han destacado que las excretas de rata son "un importante vehículo de transmisión de patógenos graves para los humanos" con un contagio que ocurre principalmente al "inhalar el polvo contaminado de las heces secas, pudiendo transmitir enfermedades mortales". Por estos hechos, CSIF pide al director y administradora de Valdemoro que se admita la presente denuncia y se inicien las actuaciones oportunas para "una comprobación inmediata de la enfermería".

Noticias relacionadas

Asimismo, exigen la realización de "una inspección urgente" por parte de esta dirección y se tomen las medidas oportunas para garantizar la salud de los trabajadores y presos, "la contratación inmediata" de una empresa especializada en control de plagas para realizar una desratización integral y efectiva de la enfermería y zonas colindantes. También, ha reclamado la realización de labores de limpieza profunda y desinfección de toda la zona afectada por una empresa y que se informe a Csif por escrito de las medidas adoptadas y del resultado de las inspecciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. María Zambrano, filósofa de la 'Escuela de Madrid', ya adelantaba: 'Escribir es defender la soledad en la que se está
  2. La ruta de senderismo cerca de Madrid perfecta para esta primavera: atraviesa un cañón y termina en una presa del siglo XIX
  3. David, el madrileño que pilota aviones con 20 años: 'Siempre supe que mi futuro estaba dentro de una cabina
  4. Benito Antonio': así es la colección exclusiva de Bad Bunny con Zara antes de aterrizar en Madrid
  5. Olga Casado, la gran esperanza de una nueva generación del toreo: 'Mi objetivo y mi sueño empieza y acaba en el toro, quiero ser la mejor mujer torero de la historia
  6. Oferta de empleo en Toledo: la serie 'La Promesa' busca decenas de figurantes para un rodaje en la provincia
  7. Adif planea una reestructuración de vías en el Corredor del Henares para agilizar los trenes semidirectos a Chamartín
  8. Así es 'la casa del cambio' de David Bustamante en Madrid: decorada por su madre y su novia, con una impresionante piscina y una 'sala secreta

CSIF alerta de una grave plaga de ratas en la enfermería de la prisión de Valdemoro

CSIF alerta de una grave plaga de ratas en la enfermería de la prisión de Valdemoro

El Ejército israelí intercepta barcos de la Flotilla rumbo a Gaza

El nuevo Volvo EX60 utiliza la inteligencia artificial, incorpora capacidad de aprendizaje continua y marca nuevas referencias en materia de sostenibilidad

El nuevo Volvo EX60 utiliza la inteligencia artificial, incorpora capacidad de aprendizaje continua y marca nuevas referencias en materia de sostenibilidad

El mapa molecular de la diversidad humana: mudarse de continente altera la química interna de nuestro cuerpo

El mapa molecular de la diversidad humana: mudarse de continente altera la química interna de nuestro cuerpo

España se prepara para el primer episodio de calor del año con valores por encima de los 30 grados y máximas de hasta 38

España se prepara para el primer episodio de calor del año con valores por encima de los 30 grados y máximas de hasta 38

José Coronado encuentra la calma en un rincón medieval de Toledo: "Es mi refugio de tranquilidad"

José Coronado encuentra la calma en un rincón medieval de Toledo: "Es mi refugio de tranquilidad"

La mayor estafadora de España burla a la Justicia madrileña: ‘Anita, la Fantástica’, en busca y captura tras no presentarse a juicio

La mayor estafadora de España burla a la Justicia madrileña: ‘Anita, la Fantástica’, en busca y captura tras no presentarse a juicio

La Aemet avisa: Alcalá de Henares se prepara para vivir su primer episodio de calor intenso y noches tropicales

La Aemet avisa: Alcalá de Henares se prepara para vivir su primer episodio de calor intenso y noches tropicales