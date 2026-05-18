CSIF alerta de una grave plaga de ratas en la enfermería de la prisión de Valdemoro

CSIF ha alertado de la existencia de una plaga de ratas en las instalaciones de la enfermería, sala de curas y farmacia del Centro Penitenciario de Valdemoro. En concreto, el sindicato ha informado en un comunicado que desde hace varios días se viene observando la presencia constante de ratas en el interior de la enfermería del centro penitenciario.

Así, ha desvelado que los roedores han sido vistos corriendo por el suelo, detrás de muebles, en armarios y zonas de almacenamiento de material sanitario, además de en áreas donde se manipulan medicamentos, se atiende a los presos y trabaja personal sanitario.

Según ha denunciado CSIF públicamente, esta situación supone "un riesgo sanitario grave", especialmente en un espacio destinado a la atención médica. "La presencia de excrementos, orina y posibles restos de roedores por el suelo genera condiciones antihigiénicas incompatibles con cualquier centro sanitario y vulnera los derechos fundamentales a la salud y a una adecuada asistencia sanitaria con el riesgo de posibles contagios y enfermedades", ha criticado.

Además, desde el sindicato han destacado que las excretas de rata son "un importante vehículo de transmisión de patógenos graves para los humanos" con un contagio que ocurre principalmente al "inhalar el polvo contaminado de las heces secas, pudiendo transmitir enfermedades mortales". Por estos hechos, CSIF pide al director y administradora de Valdemoro que se admita la presente denuncia y se inicien las actuaciones oportunas para "una comprobación inmediata de la enfermería".

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Asimismo, exigen la realización de "una inspección urgente" por parte de esta dirección y se tomen las medidas oportunas para garantizar la salud de los trabajadores y presos, "la contratación inmediata" de una empresa especializada en control de plagas para realizar una desratización integral y efectiva de la enfermería y zonas colindantes. También, ha reclamado la realización de labores de limpieza profunda y desinfección de toda la zona afectada por una empresa y que se informe a Csif por escrito de las medidas adoptadas y del resultado de las inspecciones.