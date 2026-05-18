SE IMPLANTARÁ EN VERANO
Madrid unifica la formación de sus sanitarios en una plataforma digital con realidad aumentada y menos burocracia
La solución centraliza los itinerarios de residentes y personal en activo, ofreciendo entornos virtuales para familiarizarse con los nuevos centros de trabajo
La Comunidad de Madrid pondrá en marcha este verano una herramienta digital pionera diseñada para centralizar todas las etapas formativas de los profesionales sanitarios. El proyecto, que integra desde la etapa estudiantil hasta la formación continua, busca optimizar la gestión de la enseñanza en toda la red pública, incluyendo hospitales y centros de Atención Primaria.
Según ha explicado el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, uno de los objetivos principales es la disminución de las tareas administrativas para los docentes y alumnos. Al automatizar procesos de inscripción y seguimiento, la plataforma agiliza la comunicación interna entre profesionales, permitiendo que el personal sanitario dedique más tiempo a la labor asistencial y menos a la gestión de expedientes formativos.
La plataforma funciona también como una red de colaboración profesional. El sistema permite compartir experiencias clínicas y buenas prácticas de manera segura, fomentando que el conocimiento generado en un hospital pueda ser aprovechado por otros centros de la región. Esto garantiza una actualización constante de los protocolos y una mayor cohesión en el abordaje de patologías complejas.
Realidad aumentada para el aterrizaje de profesionales
Para facilitar la adaptación de quienes se incorporan a un nuevo puesto de trabajo, la herramienta incluye una funcionalidad de realidad aumentada. Los profesionales podrán realizar recorridos virtuales por las instalaciones de los centros sanitarios, una tecnología especialmente útil para los nuevos residentes que iniciarán su labor este mes de junio y necesitan familiarizarse rápidamente con sus entornos de trabajo.
El Ejecutivo regional comenzará la implantación de este ecosistema digital de forma progresiva a partir de los meses estivales. La iniciativa, que cuenta con el soporte técnico de la Consejería de Digitalización y la colaboración de la Consejería de Sanidad, se financia mediante los fondos europeos Next Generation y se gestionará desde el centro de datos de Salud Digital de la región.
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