La Comunidad de Madrid presume de reducir en abril todas sus listas de espera sanitarias pese al impacto de la huelga médica

La Comunidad de Madrid saca pecho por la reducción en abril sus tres listas de espera sanitarias -quirúrgica, de consultas externas y de pruebas diagnósticas- y exhibe que la demora media para operarse se mantiene "cerca de tres veces" por debajo de la media nacional. Una evolución positiva en los tiempos pese al impacto de la huelga médica que, según el Gobierno regional, ha condicionado la actividad asistencial ordinaria desde diciembre.

Según los datos difundidos por la Consejería de Sanidad, la demora media quirúrgica bajó en abril por cuarto mes consecutivo hasta los 46,65 días, frente a los 49,79 del mismo mes de 2025, lo que supone un descenso interanual del 6,3%. El Ejecutivo autonómico compara esta cifra con los 121 días de media nacional recogidos en el último informe del Ministerio de Sanidad, correspondiente a diciembre.

El Ejecutivo autonómico también subraya que solo 688 pacientes esperan más de 180 días para una operación, lo que representa el 0,8% de la lista estructural. A nivel nacional, según la Comunidad, ese porcentaje asciende al 21,6%.

La mejora se extiende también a las consultas externas, donde la demora media se situó en 61,17 días, un 8,1% menos que en abril de 2025, cuando era de 66,54 días. En el caso de las pruebas diagnósticas, la espera media bajó hasta los 53,9 días, frente a los 61,8 del mismo mes del año anterior, con un descenso del 12,8%.

Sanidad enmarca estos datos en un contexto de huelga de médicos contra el Ministerio por la reclamación de un Estatuto Marco propio. Según la Comunidad de Madrid, estas protestas han condicionado la actividad asistencial ordinaria desde diciembre, con más de 8.400 cirugías perdidas y más de 174.000 consultas anuladas.

El Gobierno regional defiende que estos resultados evidencian la capacidad del sistema sanitario público madrileño para mantener la mejora de sus indicadores "incluso en condiciones adversas de actividad", al tiempo que responsabiliza al Ejecutivo central de la situación generada por las protestas de los facultativos.

La Ciudad de la Salud

Asimismo, la Comunidad ha recordado que en este 2026 habrá una inversión "histórica" en sanidad pública, con más de 11.000 millones de euros, el 36% de su presupuesto anual. Entre los grandes proyectos de futuro, han recordado, la Ciudad de la Salud, con 1.000 millones de inversión para el complejo sanitario público más grande de Europa y con lo último en la tecnológica del sector.

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Además, han subrayado que actualmente seis de sus hospitales acaban de renovar su liderazgo entre los 10 mejores de España, con La Paz y el Gregorio Marañón como los dos primeros del ranking.