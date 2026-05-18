Ayuso moviliza al PP madrileño tras las elecciones andaluzas y a un año de sus propios comicios: "Nada está ganado"

A un año de las elecciones autonómicas de mayo de 2027 y un día después de que Juanma Moreno ganara las elecciones andaluzas pero perdiera la mayoría absoluta, la presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, se ha dirigido a los suyos para apretar las filas. "Nada está ganado", ha señalado ante dirigentes de su partido, antes de augurar unos meses "durísimos" en los que, ha asegurado, el Gobierno intentará "desprestigiar, señalar, calumniar, arrinconar". "En la guerra todo esto es durísimo", ha subrayado tirando de metáfora bélica.

La presidenta madrileña ha presidido esta tarde en Valdemoro el Comité Ejecutivo del PP regional después de haber asistido por la mañana a la Junta Directiva Nacional del PP en la que el presidente del partido ha calificado de "espectacular" la victoria sin mayoría absoluta de Juanma Moreno en los comicios andaluces del domingo e insistiese en que "el cambio está más cerca". La propia Ayuso felicitaba a Moreno ya la misma electoral por "arrasar" a la izquierda y arremetía contra Sánchez.

Se presentaba, no obstante ha asegurado, precedida por "dos grandes noticias", los propios resultados en Andalucía, ha dicho, y la decisión de la Audiencia Nacional de paralizar de manera cautelar la declaración de la Real Casa de Correos, sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid, como Lugar de Memoria, un procedimiento impulsado por el Ejecutivo central al amparo de la Ley de Memoria Democrática toda vez que el edificio, construido hace 250 años, albergó durante el franquismo la Dirección General de Seguridad y fue escenario de torturas de opositores al régimen.

La decisión acepta la solicitud de la Comunidad de Madrid de una suspensión cautelar, pero no se pronuncia sobre el fondo del asunto. El Gobierno ha anunciado que recurrirá la resolución de la Audiencia Nacional. Ayuso, en cualquier caso, lo ha presentado como una victoria directa contra Sánchez. "Los títulos de demócrata no los pone ni los quita quien está ahora mismo trabajando de manera denodada por carcomer los contrapesos de esta democracia y todas las instituciones para seguir al frente de ella", ha aseverado.

Asimismo ha tachado de "sectaria", "populista" y "de una profunda inhumanidad" la actitud con la memoria democrática del Gobierno, de quien ha reprochado, en un argumento recurrente, que tenga por socios "a los herederos de todo lo que ha supuesto ETA" y a la "élite golpista catalana". "A mí lo que me parece profundamente inhumano", ha indicado en referencia a un comentario del ministro Ángel Víctor Torres sobre la inhumanidad de no declarar la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria, "es anular a las víctimas de una parte de una contienda entre hermanos como fue aquel disparate", en alusión a la Guerra Civil, "y que pretendan de esta manera repartir también carnés de humanos y de demócratas y borrar a la mitad de las víctimas". "Me parece profundamente sectario, y más en una región donde hubo más de 15.000 víctimas. Si empezamos así, no pararíamos con el Frente Popular", ha incidido.

En relación con los resultados de los comicios andaluces, ha asegurado que demuestran que "del socialismo se sale". Ni una alusión a la mayoría absoluta perdida o a Vox. Por el contrario, ha sido contra el Gobierno y contra Pedro Sánchez contra quien ha dirigido su discurso, con el vitriolo habitual. La presidenta madrileña ha acusado al del Gobierno de resistir en el poder "contra la voluntad de sus afiliados, de sus delegaciones territoriales, de sus candidatos y del pueblo, que expresa su voluntad en las urnas en cada elección autonómica".

"Esa estrategia", ha proseguido, "es un desastre, Pedro Sánchez es un gran desastre y cada vez que va a las urnas cosecha un gran desastre, pero la realidad es tozuda: no se puede gobernar contra los ciudadanos, no se puede seguir promoviendo estas divisiones sociales revisionistas".

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Ayuso ha hecho suyas las palabras de Feijóo esta mañana en la Junta Nacional del partido para asegurar que viene el cambio. "Pero para eso hace falta que los que estamos aquí, como en el resto de España, no nos relajemos ni muchísimo menos", ha insistido. "Tenemos un Gobierno profundamente sectario, que cuanto más se empequeñece más se embrutece y que no le importará llevarnos al choque. Aunque va a ser un final abrupto, va a ser un final para el Gobierno de Sánchez. Pero por el camino vamos a tener que afrontar unas situaciones dificilísimas. Esto no está regalado, nos van a hacer pasar malos momentos por el camino", ha zanjado.