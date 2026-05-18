Alunizaje en un MediaMarkt de Alcorcón: roban móviles y huyen por la M-40 perseguidos por la Policía

Un espectacular robo ha sorprendido en la madrugada del lunes a Alcorcón. Un grupo de ladrones ha asaltado la tienda de MediaMarkt del centro comercial Parque Oeste mediante el método del alunizaje, logrando sustraer numerosos teléfonos móviles y otros pequeños dispositivos electrónicos, aunque por el momento no se ha concretado el valor total del material robado.

Los hechos se han producido en torno a las 3:20 horas en la tienda ubicada en la calle Estambul. Según fuentes policiales, el primer aviso lo dio la empresa de vigilancia del local, cuyas cámaras captaron la llegada de dos vehículos de alta gama frente al establecimiento. De los coches se bajaron cuatro personas que, armadas con mazas, rompieron las puertas correderas de acceso. Después ataron una cuerda o cadena desde uno de los vehículos hasta la verja metálica que protegía la entrada y, al arrancar, consiguieron tumbar el cierre para acceder al interior.

El asalto duró apenas unos minutos. Los delincuentes se llevaron una gran cantidad de terminales móviles y otros dispositivos situados en la zona de entrada de la tienda antes de regresar a los vehículos, que permanecían en marcha, y huir del lugar.

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La Policía Nacional inició una persecución por la A-5 y posteriormente por la M-40, pero los asaltantes lograron escapar debido a la potencia de los coches. Los agentes han identificado dos vehículos implicados en el robo, aunque circulaban con matrículas sustraídas, por lo que la investigación continúa abierta para tratar de localizar a los autores.