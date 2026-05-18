Almeida celebra la "afluencia masiva" de San Isidro y estudiará mejoras tras las quejas por el sonido de los conciertos, los baños y las aglomeraciones

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se abre a estudiar propuestas que permitan aunar más decibelios en eventos y la conciliación vecinal porque es conocedor de que "con ese nivel de decibelios es muy complicado dar el espectáculo que (los músicos en San Isidro) pretenden dar y el público se sintió un tanto decepcionado".

Consciente de las críticas de los artistas, el alcalde ha recordado que está en vigor la ordenanza contra el ruido para remarcar que el Ayuntamiento "tiene que ser el primero que predique con el ejemplo". Desde Villa de Vallecas, el primer edil ha hecho un balance de las fiestas de San Isidro "muy bueno" porque han sido "un éxito absoluto por la afluencia masiva".

"No recordamos un año con tanta afluencia como ha tenido San Isidro en unas fiestas que se han desarrollado con normalidad, en las que no ha habido incidencias significativas, en las que Samur y Policía han hecho un grandísimo trabajo para garantizar la seguridad de las personas en unas fiestas en las que no ha habido incidentes significativos ni aumento de incidencias respecto de años anteriores, a pesar del aumento de afluencia".

También ha agradecido la "crítica constructiva" de la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, para evitar en las futuras ediciones aglomeraciones que puedan ser peligrosas y un mejor sonido de los conciertos porque "no se escuchaba la música a 20 metros del escenario".

"Todos sabemos cuál es el nivel de decibelios que hay en la ciudad de Madrid y si Rita Maestre tiene una solución, que la plantee y la estudiamos. Todos somos conscientes de las limitaciones que hay y el Ayuntamiento el primero, pero si hay una ordenanza por el límite de ruido, el ayuntamiento tiene que ser el primero que predique con el ejemplo", ha defendido. "Lo que no puede hacer el Consistorio es decirle a todos los eventos que hay en la ciudad que tienen que cumplir con la normativa y que el Ayuntamiento, como promotor, no lo haga".

"Ahora, si hay alguna propuesta encima de la mesa que permita conciliar que se puedan aumentar el nivel de decibelios con el descanso de los vecinos, nosotros lo vamos a estudiar, porque somos conscientes de que los artistas lo dijeron, es decir, que con ese nivel de decibelios es muy complicado dar el espectáculo que ellos pretenden dar y el propio público se siente un tanto decepcionado. Por eso yo creo que vamos a ver, a estudiar qué se puede hacer, siempre tratando de conciliarlo con el descanso vecinal", se ha posicionado.

También se ha comprometido a adecuar el número de baños químicos a una mayor afluencia en las fiestas. "El año que viene obviamente tendremos que acomodarlo tanto a lo que ha sido este año como a la previsión que pueda haber de crecimiento", ha indicado.

En cuanto a las aglomeraciones a las que se ha referido Maestre, el alcalde ha aseverado que los servicios municipales "no han indicado que se hayan producido aglomeraciones que hayan puesto en riesgo la integridad física de las personas ni que se hayan bloqueado vías de evacuación".

Noticias relacionadas

"Lo que le he dicho a la vicealcaldesa, Inma Sanz, es vamos a estudiar todo lo que ha sucedido, vamos a estudiar todos los informes de los servicios municipales y en su caso tomaremos las medidas que correspondan", ha trasladado a la prensa.