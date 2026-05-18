La aerolínea World2Fly suspende los vuelos entre Madrid y La Habana por el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos

La aerolínea española World2Fly ha anunciado la suspensión inmediata de su ruta entre Madrid y La Habana. A partir de esta semana, la compañía dejará de operar los vuelos que conectan España con la capital cubana, sumándose a una tendencia drástica de cancelaciones y recortes de frecuencias que está sufriendo el sector de la aviación comercial con destino a la isla.

A través de un comunicado oficial, la aerolínea solicitó a los pasajeros afectados ponerse en contacto con sus canales de atención al cliente. El equipo de la compañía se encuentra completamente disponible para ofrecer alternativas de viaje o proceder con el reembolso correspondiente de las reservas, aunque no ha especificado las razones comerciales directas detrás de la decisión.

Crisis en el turismo de Cuba: Iberia y Cubana de Aviación también cancelan rutas

La retirada de World2Fly no es un caso aislado, ya que el turismo en Cuba se enfrenta a un escenario crítico tras la retirada en cadena de varias compañías aéreas internacionales en lo que va de año. Iberia y la estatal Cubana de Aviación ya han suspendido o recortado significativamente sus conexiones entre España y Cuba en las últimas semanas.

Asimismo, diversas aerolíneas de Canadá y Rusia han cancelado de forma masiva sus itinerarios hacia los principales polos turísticos de la isla. El caso más reciente es el de la propia Cubana de Aviación, que tuvo que cancelar su único vuelo a España tras la retirada de la aerolínea española Plus Ultra, empresa que operaba el servicio contratado y prefirió rescindir el acuerdo para evitar los riesgos económicos derivados de las políticas de Washington. La caída del turismo internacional, el principal motor de rentabilidad de estas rutas sostenidas por vacacionistas extranjeros, ha terminado por hacer inviable la continuidad de las operaciones.

El impacto de la Orden Ejecutiva 14404 de EE.UU. en la aviación cubana

El trasfondo de esta crisis aérea y turística se debe al reciente endurecimiento del embargo económico de Estados Unidos. La implementación de la Orden Ejecutiva 14404 ha asestado un golpe definitivo a las operaciones comerciales en la isla, afectando enormemente al sector mediante un bloqueo petrolero que ha dejado al país prácticamente sin combustible para aviones.

Esta medida dictada por Washington permite congelar los activos en territorio estadounidense de cualquier persona o empresa extranjera que opere en sectores clave de Cuba, como la energía, la minería, la defensa o la seguridad, o que brinde apoyo financiero y tecnológico al Gobierno cubano. Además, incluye sanciones secundarias que amenazan con excluir del sistema financiero y de los mercados de Estados Unidos a bancos y firmas internacionales que colaboren con entidades cubanas sancionadas.

Como consecuencia directa de este escenario regulatorio, multinacionales como la minera canadiense Sherritt International anunciaron la suspensión inmediata de su participación en empresas mixtas dentro de la isla. Esto coincidió con el anuncio de sanciones de Estados Unidos contra el conglomerado militar cubano Gaesa y la minera Moa Nickel.

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Ante los elevados riesgos de ser excluidas de los mercados estadounidenses, las aerolíneas internacionales prefieren blindar sus operaciones globales y suspender de forma definitiva sus conexiones con el Caribe hispano. Aquellos pasajeros que tengan reservas activas con World2Fly deben comunicarse con la empresa para gestionar la devolución de su dinero o evaluar alternativas de transporte.