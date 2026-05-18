HASTA 12.000 EUROS
Abierto el plazo para solicitar la ayuda para achatarrar autobuses contaminantes en Madrid
El Consistorio madrileño destina 300.000 euros para esta iniciativa que busca incentivar la renovación de vehículos más contaminantes
Desde hoy y hasta el próximo 18 de junio se podrá solicitar la ayuda para achatarramiento de autobuses contaminantes, que este año darán 12.000 euros al titular del vehículo.
Según ha informado este lunes el Consistorio madrileño, las subvenciones para el achatarramiento de autobuses y autocares de transporte público discrecional o transporte privado complementario con clasificación ambiental A cuenta con un crédito de hasta 300.000 euros.
Se otorgarán hasta 12.000 euros al titular del vehículo, que tendrá que cumplir el requisito de abonar el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica en Madrid desde el 1 de enero de 2022.
140 millones desde 2020
Hasta ahora, se han lanzado seis de las siete convocatorias municipales de 2026: la de vehículos particulares, la dirigida a sustitución de calderas por sistemas de climatización eficiente, taxis, vehículos de micromovilidad, distribución urbana de mercancías e infraestructuras de recarga.
Las Ayudas Cambia 360 se han convertido en una herramienta para el Ayuntamiento de cara a incentivar a los ciudadanos a protagonizar el cambio hacia la sostenibilidad en todos los ámbitos que contempla, contribuyendo así a cumplir, por cuarto año consecutivo, con la directiva europea de calidad del aire y seguir reduciendo en 2026 los niveles de dióxido de nitrógeno.
Desde 2020, el Ayuntamiento ha reservado 140,8 millones para estas subvenciones.
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