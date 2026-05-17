LALIGA | SEVILLA 0-1 REAL MADRID
Vinicius se viste de líder en la victoria del Real Madrid ante el Sevilla
Un solitario gol del brasileño concede los tres puntos al equipo de Arbeloa en la penúltima jornada del campeonato
El Real Madrid de Álvaro Arbeloa solventó con facilidad el segundo de sus compromisos ligueros esta semana. Visitaba en esta jornada unificada de domingo el Ramón Sánchez-Pizjuán, una de las plazas más complicadas del campeonato, pero en estos últimos días en la casa blanca lo deportivo ha quedado en un segundo plano. En un nuevo partido descafeinado, el conjunto madridista cuenta los días para dar por finalizada una temporada que no pasará a la posteridad. Vinicius fue nuevamente la nota positiva de los blancos a su paso por la capital hispalense.
Vinicius golpea primero en el Pizjuán
Regresó a la titularidad Kylian Mbappé tras el encontronazo con Arbeloa durante el post partido del pasado jueves ante el Real Oviedo. También reapareció Carvajal, en lo que puede ser una de sus últimas participaciones con la camiseta del Real Madrid. Con toda la artillería saltó el equipo de Luis García Plaza para alcanzar la tan ansiada salvación después de una temporada realmente complicada para los sevillistas. Algo totalmente diferente deben sentir los futbolistas de Álvaro Arbeloa, que llegado este punto de la temporada no dispone de nada en juego.
El empuje del Sánchez-Pizjuán en el inicio del partido llevó en volandas al equipo sevillista, que impuso una intensidad mayor. La primera de los hispalenses llegó a través de las botas de Oso, siendo este el más destacado del Sevilla durante los primeros 45 minutos. El extremo sevillista aprovechó un despiste de los madridistas en salida de balón para obligar a Thibaut Courtois a emplearse al máximo en su disparo.
Llegó sin embargo el tanto del Madrid en la primera aproximación del equipo que este domingo lucía de color azul. Mbappé bajó una pelota con el pecho y Vinicius remató con el interior de su pie derecho un balón inalcanzable para el arquero sevillista. Se reclamó falta del francés sobre Carmona, pero el VAR del encuentro no lo consideró suficiente para anular el tanto. El gol repentino del Real Madrid desactivó el buen inicio del Sevilla. El equipo de Arbeloa se mostró mucho más cómodo, dominando el ritmo del encuentro y jugando en campo rival.
Mientras tanto, Vinicius, en su partido particular, tuvo sus más y sus menos con la zaga sevillista y también con los asistentes al Pizjuán. El brasileño, pese a no tener un objetivo real por el que pelear, no cesa en su forma de vivir los encuentros. Más desapercibido pasó Mbappé, el protagonista de la previa en clave Real Madrid. El francés asistió a Vinicius y amenazó en un disparo marca de la casa desde el costado izquierdo del ataque, pero no se comportó como la referencia ofensiva que los blancos buscan en el francés.
La falta de acierto condena al Madrid
Concedió cinco minutos de cortesía Luis García Plaza a los once futbolistas que había alineado al comienzo del encuentro. El técnico sevillista llevó a cabo una triple sustitución para reactivar a su equipo tras verse superado durante los últimos minutos. Los cambios sentaron bien al conjunto andaluz y el partido recuperó el ritmo de los primeros minutos. Caminaba el encuentro hacia el segundo tanto del Real Madrid con las constantes arrancadas de Vinicius y Mbappé al espacio de la zaga sevillista, pero la falta de acierto de la dupla madridista dio vida a un Sevilla espoleado por los suyos.
Arbeloa concedió la enésima oportunidad a Camavinga y Mastantuono, hoy sin la presión del Bernabéu sobre sus hombros. El argentino estrelló una pelota en el palo de la portería de Odysseas. También Mbappé, más participativo en el segundo acto, anotó un tanto que no subió al marcador por posición de fuera de juego. Las molestias de Vinicius concedieron a Gonzalo, goleador ante el Oviedo, una oportunidad junto a Mbappé en punta de ataque.
El Sevilla, en un quiero y no puedo constante, fue incapaz de castigar al equipo de Arbeloa, pero confirma que seguirá en LaLiga gracias a los otros resultados de la jornada unificada. El Real Madrid firmará el cierre de la temporada ante su público, que volverá a pasar facturas tras una temporada interminable.
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