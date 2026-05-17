Videollamadas, actividades y compañía: la ayuda digital para mayores en zonas rurales de Madrid

La tecnología también puede ser una forma de compañía. Permite hablar con otras personas, participar en actividades y crear nuevos vínculos sin salir de casa, algo especialmente útil para quienes viven en municipios pequeños. Con ese objetivo, la Comunidad de Madrid ha atendido a 700 mayores de 65 años de zonas rurales a través del programa CREARED, una iniciativa que utiliza herramientas digitales sencillas para facilitar las relaciones sociales y combatir la soledad no deseada.

El proyecto ofrece dispositivos intuitivos con los que los usuarios pueden sumarse a actividades grupales, mantener conversaciones, compartir intereses y relacionarse desde sus hogares.

La iniciativa está impulsada por la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, a través de la Dirección General de Evaluación, Calidad e Innovación. La gestiona Cruz Roja y está financiada con fondos europeos.

Acompañamiento personalizado

El programa cuenta con el apoyo de 161 voluntarios, que prestan soporte presencial y por videollamada, y de 22 cuidadores, encargados de garantizar que las personas mayores puedan utilizar la tecnología de forma sencilla y accesible.

Estos profesionales también ayudan a localizar y conectar a personas que se encuentran en una situación similar. El acompañamiento individualizado busca aumentar la confianza digital de los participantes y evitar que abandonen los procesos formativos.

En paralelo, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, anunció recientemente la puesta en marcha de un amplio estudio para conocer las inquietudes, necesidades y dificultades de las personas mayores en distintos ámbitos de su vida. Esta iniciativa, iniciada este mes de mayo, forma parte del Plan de Envejecimiento Activo y Prevención de la Dependencia aprobado el pasado año por el Gobierno regional.

El plan incluye 100 medidas, entre ellas las Rutas Culturales y más de 200 talleres sobre cuestiones jurídicas, memoria o uso de nuevas tecnologías, ya presentes en más de un centenar de municipios. La estrategia cuenta con una dotación anual de 400 millones de euros.

El Ejecutivo autonómico integra a más del 75 % de las localidades madrileñas en su Red Regional de Atención a Mayores en Soledad, orientada a identificar a las personas que se encuentran en esta situación y desplegar medidas de prevención.

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Actualmente, Madrid es la región con mayor esperanza de vida de Europa, con una media de 85,7 años. En la comunidad, más de 276.000 mayores viven solas, una cifra que representa una cuarta parte de la población de más de 65 años.