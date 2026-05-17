Simon Delestre, el único jinete sin faltas, triunfa en el 'Longines Global Champions Tour' de Madrid

El Longines Global Champions Tour Gran Premio de Madrid puso este domingo el broche final a la edición 115 del CSI Madrid, que durante tres jornadas ha reunido en el Real Club de Campo Villa de Madrid a algunos de los mejores jinetes y amazonas del panorama internacional.

La prueba reina del fin de semana, puntuable para el circuito Longines Global Champions Tour y disputada sobre un recorrido de 1,60 metros diseñado por Santiago Varela Ullastres, coronó al francés Simon Delestre como vencedor junto a "Gatsby du Tillard".

Simon Delestre conquista el Gran Premio Longines Global Champions Tour de Madrid en una jornada con protagonismo también español en el CSI1*. / Cedida

El recorrido dejó patente su exigencia desde el inicio: solo cuatro de los 40 participantes lograron acceder al desempate sin penalización. En el barrage, Delestre fue el único binomio capaz de repetir un recorrido sin faltas, lo que le aseguró el triunfo y le situó provisionalmente como líder del circuito tras la cita madrileña.

El brasileño Stephan de Freitas finalizó segundo con "Chevaux Primavera Imperio Egipcio", mientras que el francés Antoine Ermann fue tercero con "Floyd des Pres". El belga Thibeau Spits completó la cuarta posición con "Impress-K van’t Kattenheye Z".

La ceremonia de entrega de trofeos contó con la presencia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que entregó el galardón al vencedor, Simon Delestre, actual número 19 del ranking mundial Longines FEI. Almeida valoró la cita con un mensaje: "La mejor hípica del mundo vuelve a citarse en Madrid".

El alcalde subrayó además que, durante tres días, el Club de Campo ha reunido "a los mejores jinetes internacionales" en uno de los grandes eventos deportivos de la ciudad, y felicitó a Delestre por conquistar el Gran Premio de Madrid.

Triunfos españoles en el Trofeo Porsche y el CSI1*

La primera prueba de la sesión vespertina fue el Trofeo Porsche CSI5*, sobre alturas de 1,45 metros. El triunfo fue para el español Álvaro González de Zárate con "Casa Diva PS", tras completar un recorrido en 65,11 segundos y superar por apenas cuatro centésimas al italiano Emanuele Gaudiano con "Chabrello PS".

La tercera posición fue para el egipcio Ismail Osama El Borai con "Lablue". Tomás Villén, CEO de Porsche Ibérica, entregó el trofeo al ganador. Por la mañana, el protagonismo recayó en el Gran Premio Air Europa del CSI1*, en el que Luis Márquez Méndez venció con "Rotterdam Buzalén". El jinete madrileño, que ya había ganado la prueba de 1,40 metros el viernes, se impuso tras un desempate de nueve conjuntos.

Longines Global Champions Tour, del 15 al 17 de mayo, en el Club de Campo Villa de Madrid. / Cedida

El podio fue completamente español, con Miguel Álvarez-Buylla segundo junto a "Spirit van de Gaathoeve" y María Gil tercera con "Explosion vh Legita Hof Z". La mañana dejó además dos triunfos españoles en el Trofeo GILMAR: Alejandra Masoliver Sagardoy con "Sevilla de Villafranca", en 1,15 metros, y Luis Fernández Rey con "Atlanta de Ste Anne", en 1,25 metros.

Una cita deportiva y social en San Isidro

Más allá de la competición, el Longines Global Champions Tour Madrid volvió a consolidarse como uno de los grandes acontecimientos sociales y de ocio de la primavera madrileña durante las fiestas de San Isidro.

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Durante el fin de semana, miles de asistentes disfrutaron en el Real Club de Campo Villa de Madrid de una oferta con espacios premium, terrazas, foodtrucks, música en directo, activaciones de marca y actividades familiares.