SUCESOS | ATROPELLO
Siete ciclistas heridos tras ser arrollados por un turismo en la M-600, en Brunete
Uno de los afectados ha resultado herido grave, cuatro moderados y dos leves, mientras que el conductor, de 19 años, ha sido atendido por una crisis de ansiedad
Siete ciclistas han resultado heridos este sábado tras ser arrollados por un turismo en la M-600, a la altura del kilómetro 33,900, en el término municipal de Brunete. Sanitarios del SUMMA 112 han atendido en el lugar a los siete ciclistas, todos ellos hombres de entre 25 y 50 años. Uno de los afectados ha resultado herido de gravedad, cuatro han sufrido lesiones de carácter moderado y otros dos han sido atendidos como leves.
Todos los ciclistas han sido trasladados a distintos hospitales de la Comunidad de Madrid para recibir asistencia sanitaria. El conductor del turismo, un joven de 19 años, también ha sido atendido por los servicios de emergencia al presentar una crisis de ansiedad tras el siniestro.
La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del atropello.
- Oferta de empleo en Toledo: la serie 'La Promesa' busca decenas de figurantes para un rodaje en la provincia
- María Zambrano, filósofa de la 'Escuela de Madrid', ya adelantaba: 'Escribir es defender la soledad en la que se está
- La ruta de senderismo cerca de Madrid perfecta para esta primavera: atraviesa un cañón y termina en una presa del siglo XIX
- Adif planea una reestructuración de vías en el Corredor del Henares para agilizar los trenes semidirectos a Chamartín
- Olga Casado, la gran esperanza de una nueva generación del toreo: 'Mi objetivo y mi sueño empieza y acaba en el toro, quiero ser la mejor mujer torero de la historia
- Así es 'la casa del cambio' de David Bustamante en Madrid: decorada por su madre y su novia, con una impresionante piscina y una 'sala secreta
- Buscan a Amy Gabriela, joven de 18 años desaparecida en Navalcarnero
- La churrería Catalino regresará al parque de La Vega: Así quedan repartidos los seis quioscos