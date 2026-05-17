Siete ciclistas heridos tras ser arrollados por un turismo en la M-600, en Brunete

Siete ciclistas han resultado heridos este sábado tras ser arrollados por un turismo en la M-600, a la altura del kilómetro 33,900, en el término municipal de Brunete. Sanitarios del SUMMA 112 han atendido en el lugar a los siete ciclistas, todos ellos hombres de entre 25 y 50 años. Uno de los afectados ha resultado herido de gravedad, cuatro han sufrido lesiones de carácter moderado y otros dos han sido atendidos como leves.

Todos los ciclistas han sido trasladados a distintos hospitales de la Comunidad de Madrid para recibir asistencia sanitaria. El conductor del turismo, un joven de 19 años, también ha sido atendido por los servicios de emergencia al presentar una crisis de ansiedad tras el siniestro.

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La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del atropello.