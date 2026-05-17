Siete artistas emergentes exploran la vigencia de la pintura en la Sala de Arte Joven de Madrid

La Sala de Arte Joven de la Comunidad de Madrid acoge hasta el 19 de julio la exposición Nueva-Vieja Pintura, una muestra gratuita que reúne la obra pictórica de siete artistas emergentes y plantea una reflexión sobre la vigencia de este género en el contexto artístico actual.

Comisariada por Andrea Celda y Lu Millet, la exposición forma parte de Se busca comisario, el programa de la Comunidad de Madrid que facilita el acceso al mundo profesional a jóvenes comisarios menores de 35 años.

María Tinaut, Blue Pastures (after Mary Oliver), 2026. / Comunidad de Madrid

Cuatro ejes para mirar la pintura actual

La muestra propone una genealogía de la pintura contemporánea a partir de cuatro conceptos vinculados a la historia del arte moderno y contemporáneo: formalismo, historicismo, figuración y conceptualismo.

A través de las obras de Irene Anguita, Álvaro del Fresno, Andrés Izquierdo, Esther Gatón, Iris Sanmartín, Raúl Silva y María Tinaut, la exposición analiza cómo determinados lenguajes tradicionales siguen presentes en el imaginario pictórico actual, aunque sus significados hayan cambiado y ya no puedan entenderse de la misma manera.

Actividades gratuitas para todos los públicos

Además del recorrido expositivo, Nueva-Vieja Pintura incluye un programa de actividades gratuitas para todos los públicos, con visitas guiadas para grupos, encuentros con las comisarias, conversaciones con artistas y especialistas, talleres infantiles y propuestas para familias.

La convocatoria Se busca comisario selecciona cada año propuestas expositivas elaboradas por jóvenes independientes para su desarrollo en la Sala de Arte Joven. Desde su puesta en marcha en 2009, más de 50 comisarios y 160 artistas se han beneficiado de esta iniciativa.

Horarios y ubicación

La exposición podrá visitarse del 14 de mayo al 19 de julio de 2026. El horario es de martes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas; y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. Los lunes permanece cerrada. El desalojo de la sala comenzará 10 minutos antes del cierre.

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La Sala de Arte Joven está situada en Avenida de América, 13, en el distrito madrileño de Chamartín. La entrada es libre y gratuita. Cómo llegar: Metro Avenida de América, líneas 4, 6, 7 y 9; autobuses EMT 72, 114, 115, 122 y 200; y BiciMAD, estación de la calle Velázquez, 131.