SUCESOS | APUÑALAMIENTO
Una reyerta en San Blas deja tres heridos por arma blanca, uno de ellos grave
Los heridos han sido trasladados a los hospitales de La Paz, 12 de Octubre y Gregorio Marañón tras una pelea múltiple en la calle Aquitania
Tres personas han resultado heridas por arma blanca en una reyerta múltiple ocurrida en la calle Aquitania, en el distrito madrileño de San Blas. Uno de los heridos, un joven con una lesión en la zona costal, ha sido trasladado en estado grave al Hospital de La Paz.
Tres personas han resultado heridas por arma blanca en una reyerta múltiple registrada esta madrugada en la calle Aquitania, en el distrito madrileño de San Blas, según ha informado Emergencias Madrid.
Sanitarios del Samur-Protección Civil han atendido en el lugar a dos jóvenes de 23 y 24 años, ambos con heridas en la zona costal, y a un hombre de 36 años que presentaba lesiones en una mano, según ha explicado el supervisor de Samur-PC Ervigio Corral en un vídeo difundido por Emergencias Madrid.
Uno de los jóvenes presentaba una lesión de mayor gravedad y ha sido trasladado al Hospital de La Paz, mientras que el otro, de menor gravedad, ha sido evacuado al Hospital 12 de Octubre.
El tercer herido, un hombre de 36 años que pertenecía al otro grupo implicado en la reyerta, sufría cortes en los dedos cuarto y quinto de la mano derecha y ha sido trasladado al Hospital Gregorio Marañón.
La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo ocurrido, con la colaboración de la Policía Municipal de Madrid.
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