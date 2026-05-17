Programación de la tercera semana de la Feria de San Isidro 2026: fechas y carteles en Las Ventas

Este martes 19 de mayo, Madrid da la bienvenida la tercera semana de su programación taurina con motivo de las fiestas de San Isidro 2026. Con sede en la Plaza de las Ventas, a lo largo de la semana se prevén novilladas con picadores, corridas de toros y una corrida de rejones, que prometen no decepcionar a los aficionados con carteles que reúnen a grandes figuras del toreo.

Programación tercera semana de San Isidro

Abriendo esta tercera semana encontramos una novillada con picadores el martes 19 de mayo, que por su cartel, ya se perfila para ocupar titulares. Lidiando novillos de Fuente Ymbro, se darán cita los novilleros Pedro Luis, Mario Vilau, último torero catalán, y Julio Norte, debutando los dos últimos en Madrid.

Martes 19 de mayo (19:00) - Novillada con picadores, Pedro Luis, Mario Vilau y Julio Norte.

Julio Norte, de apenas 18 años, se ha convertido en un destacado novillero salmantino, y ya es finalista del Circuito de Novilladas de Andalucía / Paco Cañamero

Al día siguiente, miércoles 20 de mayo los toros de 'Saltillo' vuelven a la plaza en una corrida para José Carlos Venegas, Juan Leal y Juan de Castilla, que ya ha sido descrita como "una terna de gran valor". De igual calidad será la corrida anunciada para el jueves 21 de mayo, que con ganadería de 'Puerto de San Lorenzo' y 'La Ventana del Puerto' contará con José María Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado en el cartel.

Miércoles 20 de mayo (19:00) - Corrida de toros, José Carlos Venegas, Juan Leal y Juan de Castilla.

- Corrida de toros, José Carlos Venegas, Juan Leal y Juan de Castilla. Jueves 21 de mayo (19:00) - Corrida de toros, José María Manzanares, Juan Ortega y Aguado.

El viernes 22 de mayo Sebastián Castella, Emilio de Justo y Tomás Rufo lidiarán el primer encierro de 'Victoriano del Río' este San Isidro, dando paso a un fin de semana marcado por una corrida de rejones el sábado 23 de mayo con toros de Ángel Sánchez y Sánchez, a los que se enfrentarán Andy Cartagena, torero a caballo triunfador de la Feria de Abril, Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza.

Viernes 22 de mayo (19:00) - Corrida de toros, Sebastián Castella, Emilio Justo y Tomás Rufo.

- Corrida de toros, Sebastián Castella, Emilio Justo y Tomás Rufo. Sábado 23 de mayo (19:00) - Corrida de rejones, Andy Cartagena, Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza.

Andy Cartagena fue el torero a caballo triunfador de la Feria de Abril / Wikipedia

Completa la semana la una corrida de 'Alcurrucén' el domingo 24 de mayo, con Fortes, David de Miranda y Víctor Hernández, uno de los matadores de toros que más interés ha despertado en los últimos años y al que muchos críticos ya comparan con José Tomás.

Domingo 24 de mayo (19:00) - Corrida de toros, Fortes, David de Miranda y Víctor Hernández

La Plaza de las Ventas ha previsto una programación de corridas y novilladas prácticamente diarias que se alargará hasta el próximo 14 de junio y donde los amantes del arte del toreo podrán disfrutar de figuras españolas y extranjeras con ganaderías procedentes de todos los rincones del país.