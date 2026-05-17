ACCIDENTE
Ocho heridos en un choque entre un VTC, un coche y una patrulla de la Policía Nacional en Madrid
El suceso, ocurrido en la confluencia de la calle Alcalá con Miguel Yuste, implicó a un VTC, un turismo y un coche patrulla de la Policía Nacional
Europa Press
Ocho personas han resultado heridas este domingo en un aparatoso accidente de tráfico ocurrido en la confluencia de la calle Alcalá con Miguel Yuste, en el distrito de San Blas, en el que se han visto implicados un vehículo VTC, un turismo y un coche patrulla de la Policía Nacional.
Hasta el lugar del siniestro, ocurrido a las 16.30 horas, se han desplazado efectivos de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que han rescatado del interior del turismo a la conductora, además de asegurar el resto de vehículos implicados, informa Emergencias Madrid a Europa Press.
Sanitarios de Samur-Protección Civil han atendido a los ocho afectados y los han trasladado a distintos hospitales de la capital. La conductora del turismo ha sido evacuada al Hospital La Paz con pronóstico potencialmente grave por una posible fractura de cadera.
Por su parte, los dos agentes de la Policía Nacional implicados en el accidente han sido trasladados al Hospital Infanta Leonor con contusiones leves. Asimismo, el conductor del VTC ha sido evacuado al Hospital Ramón y Cajal con una contusión torácica, traumatismo en un hombro y contusión en una pierna. Por último, los otros cuatro ocupantes del vehículo VTC han sido trasladados al Hospital de La Princesa con contusiones leves.
La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.
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