Manifestantes exigen en Madrid el fin de las relaciones con Israel y una Palestina libre

Unas 1.300 personas se manifestaron este domingo en la capital de España, según datos oficiales, para pedir el "fin de las relaciones comerciales, militares y diplomáticas" con Israel y que termine la ocupación de la franja palestina de Gaza.

La movilización estuvo convocada por organizaciones como Red Solidaria Contra la Ocupación y la Colonización de Palestina, Asociación Hispano Palestina Jerusalén y movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones, que reclaman también que "Israel quede desarmado y Palestina pueda ser libre del río al mar".

Entre otros mensajes, los manifestantes apoyaron al pueblo palestino porque "lleva más de 75 años resistiendo al colonialismo, el 'apartheid' y la limpieza étnica".

En un manifiesto, recordaron la Nakba (el éxodo forzoso de miles de refugiados palestinos en 1948) "porque la impunidad y las complicidades continúan, y la limpieza étnica y el apartheid se agravan".

Así, pidieron "coherencia" al Gobierno español, ya que las relaciones armamentísticas entre España e Israel "apenas se han reducido -aseguraron- y con ello se sostiene el Estado genocida".

También exigieron el cierre de las bases militares usadas por EE.UU. en España y la suspensión total y permanente del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel. Y avisaron de que "no pararán hasta la descolonización y liberación de Palestina".

Es "urgente acabar con la complicidad de Europa con el Estado terrorista de Israel", instó en la protesta la dirigente del partido izquierdista Podemos Irene Montero, que exigió un "boicot".

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El aniversario de la Nakba ha sido conmemorado esta semana en una treintena de localidades españolas, como el sábado en Barcelona, donde un millar de personas reclamaron que se aplique un embargo de armas efectivo a Israel y que acaben las relaciones con ese país.