Madrid viaja al Siglo de Oro con el regreso de las justas poéticas a la Pradera de San Isidro

La Pradera de San Isidro ha presenciado este domingo, última jornada de las fiestas en honor al patrón de la capital, el regreso de las justas poéticas, antiguos certámenes literarios de gran popularidad durante el Siglo de Oro en los que los participantes competían mediante la recitación de versos originales sobre un tema propuesto.

En esta ocasión, el eje temático ha sido la ciudad de Madrid, y seis autores han compartido sus composiciones en el 'I Encuentro de Justas Poéticas de San Isidro', una cita de carácter no competitivo organizada por la Junta Municipal de Carabanchel e inaugurada por el concejal-presidente del distrito, Carlos Izquierdo.

Durante su intervención, Izquierdo ha recordado que estas justas literarias nacieron en la Edad Media y alcanzaron su máximo esplendor en el Siglo de Oro, especialmente de la mano de Lope de Vega, aunque comenzaron a desaparecer a partir de los años 60. "Ahora que la Pradera ha recuperado un nuevo esplendor, estamos rescatando también todo lo relacionado con lo castizo", ha señalado.

En el encuentro han participado el periodista Pedro Simón; la poeta catalana Noemí Trujillo; la escritora Elisa María Fernández; el dúo literario madrileño Victoria Clarkson, integrado por las hermanas Susana y María del Carmen Sanz; y el poeta y dramaturgo carabanchelero Alberto Morate, encargado además de conducir el acto.

MADRID, CIUDAD DE CUATRO TORRES "SIN VIGÍA"

Pedro Simón ha abierto la justa con un poema centrado en la identidad madrileña, la dualidad urbana y la capacidad de acogida de la capital. "Madrid es la mejor ciudad del mundo para ser un recién separado, un recién abandonado, un recién resucitado, un recién llegado", ha recitado.

Tras él, Noemí Trujillo ha ofrecido una reinterpretación del milagro del pozo de San Isidro, en diálogo poético con las figuras de Lope de Vega y Ángel González. Por su parte, Elisa María Fernández ha dedicado sus versos a su padre, recientemente fallecido y antiguo conductor del autobús conocido como 'el azul', que "durante décadas transportó vidas desde la plaza de la Cebada hasta la vía Carpetana".

Por su parte, el dúo Victoria Clarkson ha centrado su intervención en una declaración de amor que, tras recorrer distintas virtudes y emociones, terminaba revelando como destinataria a la propia ciudad de Madrid.

Finalmente, Morate ha sido el encargado de poner el broche final a este primer Encuentro de Justas Poéticas de San Isidro con tres poemas inspirados en distintos rincones de la capital y en símbolos reconocibles de la ciudad como una Casa de Campo "sin sembrados", un Retiro "que es lo contrario"; la Sierra "al fondo" y cuatro torres "sin vigía".

El acto ha concluido con la entrega de una placa conmemorativa a todos los participantes en reconocimiento a su implicación en esta primera edición de las justas poéticas, una iniciativa que, según ha asegurado Izquierdo, tendrá continuidad en los próximos años.