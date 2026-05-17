EL TIEMPO
Suben las temperaturas en Madrid: la Aemet avanza máximas de hasta 26 grados este lunes
La Aemet prevé una jornada estable y sin lluvias en la Comunidad de Madrid, con máximas que alcanzarán los 26 grados en algunos puntos de la región
La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes pocos cambios en las temperaturas mínimas en la Comunidad de Madrid, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso que podrá ser moderado en algunas zonas.
Los cielos estarán marcados por intervalos de nubes altas, aunque sin precipitaciones. Además, en áreas de la Sierra aparecerá nubosidad de evolución a lo largo del día. En cuanto al viento, soplará flojo y variable, con predominio de la componente oeste durante las horas centrales de la jornada.
Por municipios, los termómetros oscilarán entre los 11 y los 23 grados en Madrid capital; entre los 7 y los 24 grados en Alcalá de Henares; entre los 6 y los 26 grados en Aranjuez; entre los 8 y los 21 grados en Collado Villalba; entre los 10 y los 24 grados en Getafe; y entre los 10 y los 23 grados en Navalcarnero.
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