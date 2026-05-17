Los autónomos madrileños recibirán asesoramiento gratuito en mayo y junio en oficinas itinerantes y autobús

La Comunidad de Madrid ampliará en mayo y junio su programa de asesoramiento gratuito para autónomos y emprendedores en municipios de menos de 30.000 habitantes con nuevas paradas de sus oficinas itinerantes y del denominado Autobús del Emprendedor.

La iniciativa, desarrollada junto a la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), busca acercar información y apoyo técnico a trabajadores por cuenta propia que desarrollan su actividad fuera de las grandes ciudades, facilitándoles orientación personalizada sobre ayudas, formación, trámites administrativos y gestión empresarial, explica el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

El programa, puesto en marcha el pasado mes de noviembre, ha recorrido hasta ahora 32 localidades madrileñas y ha atendido a más de 300 personas, según ha informado este domingo el Gobierno regional.

El dispositivo combina puntos de atención presenciales temporales con un vehículo adaptado como oficina móvil, desde el que especialistas resuelven consultas relacionadas con el día a día de los negocios y acompañan a los emprendedores en distintos procesos administrativos y formativos.

Dentro del calendario previsto para las próximas semanas, las oficinas itinerantes estarán presentes en Buitrago del Lozoya el 20 de mayo; Torrejón de Velasco el 27 de mayo; Cubas de la Sagra el 3 de junio; Villa del Prado el 10 de junio; San Martín de Valdeiglesias el 17 de junio; y Torres de la Alameda el 22 de junio.

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Por su parte, el Autobús del Emprendedor prestará servicio en Villanueva del Pardillo los días 19 y 20 de mayo; Villanueva de la Cañada el 21 y 22 de mayo; Arroyomolinos el 25 y 26 de mayo; El Álamo el 27 y 28 de mayo; Griñón el 28 de mayo y 1 de junio; San Fernando de Henares el 2 y 3 de junio; y Velilla de San Antonio el 4 y 5 de junio.