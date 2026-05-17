Lorena Berdún, la sexóloga que revolucionó la educación sexual en los medios españoles

A comienzos de 1990, Chicho Ibáñez Serrador se sacó de la chistera un programa de televisión en el que se hablaría abiertamente de sexo, entonces una asignatura tabú en nuestro país. Lo llamó, cómo no, Hablemos de sexo, y para presentarlo escogió a Elena Ochoa, una atractiva treintañera que impartía clases de psicopatología en la Universidad Complutense y en realidad tenía más labia que idea de sexo. Pero el experimento salió bien y, durante las 42 semanas que el espacio se mantuvo en antena, el público aprendió un montón con los consejos de Ochoa, quien fue capaz de abordar, sin recurrir a chistes facilones o connotaciones eróticas, muchas cuestiones relacionadas con un tema algo sensible. “Fue un programa muy importante y completamente novedoso, porque nunca se había hablado de sexualidad en televisión, de forma tan abierta y didáctica. Chicho era un adelantado a su época”, dijo al respecto Lorena Berdún, sin duda otra pionera.

Madrileña del 73, Berdún es psicóloga, sexóloga y experta en terapia de pareja. Antes de cumplir los 24 inició un consultorio sobre ‘amor, sexo y ternura’ en la revista Bravo, una de esas publicaciones adolescentes que marcaron a varias generaciones de españoles en la era pre-internet. Cuando en una entrevista de 2019 le preguntaron qué problemas preocupaban a los españoles en esos años noventa y cuáles ahora, Berdún respondió que básicamente los mismos: “Lo que es increíble es la enorme falta de conocimiento de los adolescentes. Todavía tienen dudas muy básicas, sobre anticonceptivos, preservativos, temas relacionados con la regla. Y luego, hay toda una generación que repite conductas machistas, tanto ellos como ellas (¡ojo!). Hay mucho maltrato verbal, los jóvenes son muy agresivos unos con otros, veo poco respeto y cariño. En una charla a adolescentes que di en un centro propuse que se dijeran palabras relativas a la sexualidad o se definiera este término. En ningún momento salió la palabra amor”.

Lorena Berdún, tras recibir el premio a la Mejor Comunicadora de Programa de Entretenimiento en 2005. / EFE

Fue en 1998 cuando nuestra protagonista se convirtió en la primera persona en hablar de sexo abiertamente en la radio gracias a En tu casa o en la mía, un programa de Los 40 Principales al que llegó de manera fortuita. "Trabajaba en un centro de anticoncepción y necesitaban a alguien en la radio, hice una prueba y me quedé allí", ha contado sobre un espacio donde la gente podía llamar para contar sus experiencias sexuales y pedir asesoramiento (y que en el 2000 ganó un Premio Ondas al programa más innovador). Ya en 2002, Berdún comenzó a presentar otro espacio de divulgación sexual, Me lo dices o me lo cuentas, producido por Telemadrid y que se emitió en varias cadenas autonómicas. Este le valió un nuevo Ondas y la llevó incluso a competir en Nueva York por conseguir un premio Emmy con la versión argentina de Caiga quien caiga y dos concursos británicos, dentro del apartado de programas de entretenimiento.

Pero a pesar de su éxito, la cúpula de la televisión madrileña cambió en 2004 y los nuevos mandamases tomaron la decisión de prescindir del formato. Para entonces, el desparpajo de Berdún, que también ha publicado varios ensayos divulgativos, había captado la atención de algunas cadenas nacionales. Aunque fue TVE la que finalmente se llevó el gato al agua. Así, en septiembre de 2004 comenzó a presentar Dos rombos, un espacio de información sexual producido por El Terrat, realizado en directo y abierto a la participación del espectador, que perseguía eliminar tabúes y despejar dudas sobre sexualidad sin fomentar el morbo. A modo de apunte, el espacio compitió en la franja late night con el veterano Crónicas Marcianas, cuyo director y presentador, Javier Sardá, quiso fichar a la sexóloga cuando esta tuvo que abandonar Telemadrid porque su especialidad no cuadraba con la nueva etapa de la autonómica.

Lorena Berdún, fotografiada en 2005. / ARCHIVO

“Todavía existen muchos prejuicios. Los jóvenes tienen cada vez menos, aunque es sorprendente y alarmante la cifra de embarazos no deseados", señalaba en esos años una Berdún cuya simpatía y frescura a la hora de hablar de ciertos temas enamoró al ciudadano de a pie. “Cuando Lorena Berdún sonríe y mueve sus manazas ante las cámaras, incluso a mediodía en un periódico puntoes (con patrocinio del fabricante del viagra), parece que nos está dando un doctorado en bricolaje”, escribió un articulista del semanario Interviú. “Explica los secretos del clítoris como si fuera un cebollino, con sus camuflajes y sus capas superpuestas. Devotas amas de casa le preguntan cómo hacerse sodomizar sin esfuerzo, y ella, simpatiquísima maestra, antes de dar la receta inquiere si la paciente usa almorranas”.

Sin programas de sexualidad

Dos rombos llegó a su fin en junio de 2005. Después de esto, la sexóloga se unió al reparto protagonista de la fallida serie ambientada en el universo femenino Con dos tacones (2006) —antes de lo cual estudió interpretación, hizo un cameo en Siete vidas, realizó algún que otro corto y hasta se subió a las tablas del Teatro María Guerrero para hacer la obra El invierno bajo la mesa—. Y en 2008 regresó a la televisión pública con Balas de plata, un espacio de entrevistas con personajes de la política, la cultura y el deporte que tampoco dio los resultados esperados. Desde entonces, la madrileña se ha dedicado a criar a su hijo Pablo, hoy un adolescente de 16 años, y a tratar de aprovechar las oportunidades de trabajo que surgían. Por ejemplo, actuando en varios montajes teatrales, colaborando con el equipo de la agencia de matchmaking Tu Pareja Perfecta o escribiendo un blog para ayudar a la gente a resolver dudas o problemas relacionados con la sexualidad.

Noticias relacionadas

Lorena Berdún y Toni Acosta, en un pase de 'Invierno bajo la mesa', de Roland Topor. / EFE

“Para mí lo más revelador es trabajar lo propio a través de los demás”, comentó recientemente a El Mundo. “Muchas veces tú ves una pareja y te ves reflejadísima con lo de ella o con lo de él. Muchas veces dices: ‘¡Ostras! Es que ésa soy yo’. Al final, estás haciendo terapia y ayudando a unas personas, pero te estás ayudando a ti misma a entender cosas”. En la misma entrevista, el periodista de turno quiso saber cómo era posible que, con la que está cayendo, no haya un programa de sexualidad en televisión. “Yo también me lo pregunto”, respondió ella. “Nosotros hemos preparado un formato muy chulo para las televisiones y estuvimos el año entero presentándolo en diferentes teles, pero hay como cierto miedo y retroceso. No apetece un programa de sexualidad en la tele”. Esta situación contrasta con lo que a veces vemos en las plataformas de streaming. De hecho, Berdún ha participado en un episodio de Cochinas, la nueva serie de comedia de Amazon Prime Video, en la que se abordan tabúes relacionados con el placer femenino.