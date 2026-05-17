Leganés ultima 650 viviendas para alquiler asequible y ve necesarias más conexiones con MetroSur

El Ayuntamiento de Leganés ultima los pliegos para lanzar 650 viviendas en alquiler asequible para vecinos y ve necesarias más conexiones con MetroSur y entre Leganés Central y La Fortuna.

Así lo ha expresado el alcalde, Miguel Ángel Recuenco, en una entrevista con Europa Press en la que ha detallado que se están concluyendo ya los pliegos para lanzar estas 650 viviendas.

"Hemos abierto también los sectores industriales y terciarios a la capacidad de que vengan promotoras privadas a hacer un régimen de alojamiento, lo que le llaman los coliving", ha expresado, si bien ha lamentado que no se puedan poner viviendas con opción a compra.

Además, ha señalado que en Leganés, durante los ocho años del gobierno del PSOE, no se plantó "absolutamente nada" y ha subrayado su apuesta por un "Leganés del futuro". Aquí enmarca el nuevo desarrollo de Puerta de Madrid, con cerca de 4.000 de viviendas de las cuales el 60% van a ser públicas.

"Pero luego, el sector privado, las puertas las tiene abiertas. Porque aquí no nos olvidemos, cuando hablamos de desarrollos de ciudades, no solamente tiene que ser lo público desde el Ayuntamiento o desde la Comunidad de Madrid", ha reivindicado, además de destacar la importancia de que convivan los dos modelos.

A día de hoy, Recuenco ha detallado quedan tres promociones que están entregando de 350 viviendas, 216 en alquiler y el resto en venta, así como una parcela que han intentado llevar al Consejo de Administración de la Empresa Pública para que fuera con opción en venta, algo que le echó para atrás la oposición.

"Pero lo que ellos no cuentan es que la ley de la Comunidad de Madrid nos permite hacer viviendas en régimen de alquiler en los suelos dotacionales, que eso es una modificación que ha establecido la ley de la Comunidad de Madrid", ha detallado.

Por otro lado, y en materia de seguridad, el alcalde ha puesto el foco en la "buena colaboración" que hay con la Comisaría de Policía Nacional mediante un trabajo "en equupo y pensando en el futuro".

"NO HAY RELACIÓN" CON EL DELEGADO

Durante estos tres años, ha asegurado que han puesto "todo en orden" y ha resaltado la importancia de contar con más efectivos por la jubilación de parte de la plantilla, además de disponer de más medios y reformar los edifios del cuerpo.

Asegura que "no hay" relación con el delegado del Gobierno, Francisco Martín, y ha resaltado la buena relación con el comisario encargado.

"Yo creo que lo mejor es no vernos y tener una relación profesional, en este caso con la Comisaría de Policía Nacional de Leganés. No me gustan determinadas manifestaciones que ha realizado cuando ha ido a visitar a otros compañeros (...) Yo creo que él es un representante institucional y no debería entrar en ese politiqueo", ha asegurado, a la vez que considera que quiere "llamar la atención.

METROSUR E INVERSIONES EN CERCANÍAS

A nivel de transporte, ha resaltado la importancia de las últimas inversiones que ha realizado la Comunidad de Madrid en MetroSur, si bien cree que habría que intentar "reconectar con otras líneas" y otras paradas en la capital.

Como ejemplo ha puesto el caso del paso con Alcorcón para conectar Leganés y Madrid. "Sí que tendríamos que ver la posibilidad de que la Fortuna se conectase con alguna estación de MetroSur, o bien otra línea desde Madrid que fuese directa al MetroSur para agilizarlo igual que se ha hecho en Getafe", ha indicado.

Sobre el Cercanías, Recuenco ha aseverado que se conformaría con que fuese "seguro", además de poner el foco en la necesidad de agilizar la C-5 y mejorar los trenes.

"Hemos tenido una reunión los alcaldes que estamos afectados por la C5 y nos hemos llevado a la sorpresa que resulta que han comprado trenes que no entran en las vías", ha criticado, a la vez que se ha preguntado "quién está al frente" del Ministerio de Transportes.

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Después de que el ministro, Óscar Puente, anunciara 1.350 millones para modernizar C-5 de Cercanías, el regidor de Leganés ha expresado que ve "difícil" que se produzca esa inversión por la falta de presupuestos. "Es muy difícil sin dinero hacer inversiones", ha valorado.