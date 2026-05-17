Finaliza la campaña regional de vialidad invernal con la vigilancia y mantenimiento de 288.000 kilómetros de carreteras

La Comunidad de Madrid ha finalizado la campaña de vialidad invernal 2025/26, durante la que se han llevado a cabo labores de vigilancia y mantenimiento en cerca de 288.000 kilómetros de carreteras de la red viaria regional entre el 1 de noviembre y el 30 de abril, lo que supone un 30% más que la temporada anterior

Según ha informado el Gobierno regional en un comunicado, el objetivo de esta iniciativa era garantizar la seguridad y la movilidad mediante actuaciones preventivas y curativas frente a las inclemencias meteorológicas.

Durante este periodo, la Dirección General de Carreteras, en el marco del Plan de Inclemencias Invernales, ha movilizado a 271 profesionales especializados, así como un dispositivo integrado por 91 vehículos de vigilancia, 59 máquinas quitanieves, tres turbo-fresadoras y 16 retroexcavadoras.

Además, se han instalado 43 puntos de almacenamiento de sal, con capacidad para 5.000 toneladas, y 8 plantas de fabricación de salmuera. En total, se han esparcido 8.570 de sal, 6.000 kilos de cloruro cálcico y más de 1,1 millones de litros de salmuera. Estas cifras, ha indicado el Ejecutivo autonómico, representan un incremento del 44% en el uso de sal y de cerca del 80% en salmuera respecto a la campaña anterior, cuando se utilizaron 5.933 toneladas y 624.000 litros, respectivamente.

El dispositivo también ha incorporado 27 estaciones meteorológicas y 31 cámaras de vigilancia, ubicadas especialmente en los principales puertos de montaña, lo que ha permitido obtener información precisa y en tiempo real sobre el estado de la red viaria y reforzar la seguridad en los más de 2.500 kilómetros de carreteras de titularidad autonómica.

Asimismo, la Comunidad ha llevado a cabo esta temporada distintos proyectos piloto de innovación tecnológica para mejorar la eficacia y la capacidad de anticipación del operativo, como la instalación de 20 sensores inteligentes en la calzada para monitorizar en tiempo real la temperatura y el riesgo de heladas, además de nuevas señales verticales antihielo fabricadas con materiales calefactados que mejoran su visibilidad en condiciones meteorológicas adversas.

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En el transcurso de la campaña, la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid (ASEM) 112 activó el Plan de Inclemencias Invernales un total de 29 días. Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) emitió durante este periodo 49 avisos amarillos y 3 naranjas en la región, 19 alertas más que el pasado invierno.