El Getafe aplaza el sueño europeo ante un Elche que se agarra a la permanencia

El Elche sigue con vida en su pelea por la permanencia, que se decidirá en la última jornada ante el Girona, gracias a un gran gol de Víctor Chust ante un Getafe que tendrá que esperar a su partido ante Osasuna para certificar su presencia en Europa.

El equipo ilicitano fue de más a menos frente a un rival que, pese a jugar más de 50 minutos con un hombre menos por la expulsión de Djené, complicó mucho la vida a su rival, al que le pudo la ansiedad y la necesidad de los puntos en la segunda parte.

El encuentro arrancó bajo el guion previsto. El Elche monopolizó la posesión del balón ante un Getafe replegado a la espera de un error de su rival para dar el zarpazo.

El equipo ilicitano, a pesar de la necesidad de los puntos, no cayó en ningún momento en la precipitación y apeló a la paciencia y a la movilidad de sus jugadores para encontrar el camino hacia el área de Soria.

El defensa del Elche Víctor Chust (i) celebra tras marcar el 1-0 durante el encuentro de la jornada 37 de LaLiga entre Elche CF y Getafe CF, este domingo en el Estadio Martínez Valero de elche (Alicante). / EFE/ Pablo Miranzo

Álvaro Rodríguez, tanto en el cuerpo a cuerpo como en los balones al espacio, fue un problema constante para la defensa madrileña, a la que estuvo a punto de sorprender en una acción en la que definió demasiado centrado ante Soria.

El dominio del Elche cristalizó de forma inesperada en el minuto 19, cuando Chust recogió un rechace de la defensa para lanzar desde fuera del área un disparo potente que se coló por la escuadra de la portería del Getafe. El gol destensó al Elche, pero no provocó reacción en el Getafe, que siguió persiguiendo el balón, siempre en poder del conjunto local.

Tete Morente intentó emular a Chust con un disparo desde la frontal del área que salió rozando el poste. El conjunto de Eder Sarabia, que tuvo que ver el partido en un palco por sanción, no asumió riesgos innecesarios con la pelota y mantuvo el ritmo de juego en ataque.

El partido se le puso definitivamente de cara al Elche al borde del descanso, cuando Djené derribó con fuerza a Varela, quien le había ganado la espalda. El árbitro no dudó y expulsó al defensor del Getafe con roja directa.

El defensa del Elche David Affengruber (i) cdisputa un balón con el defesa del Getafe Allan Nyom (d) durante el encuentro de la jornada 37 de LaLiga entre Elche CF y Getafe CF, este domingo en el Estadio Martínez Valero de elche (Alicante). / EFE/ Pablo Miranzo

El Elche olió sangre y buscó la sentencia en los últimos minutos del primer tiempo, pero el Getafe, en su versión más gris, logró minimizar los daños y alcanzar el descanso sin un castigo mayor. El Getafe salió con otra actitud en el segundo tiempo. No necesitó más de un minuto para cargar el área con varios centros y rechaces que pusieron en los primeros apuros de la tarde a la defensa ilicitana.

El Elche, sin tanto dominio y control del juego como en el primer acto, se sacó de encima el acoso del Getafe con una clara ocasión de Diangana, cuyo remate de cabeza salió fuera.

El crecimiento con balón de Luis Milla, Arambarri y Mario Martín permitió al Getafe estabilizar el encuentro y llevarlo a una batalla física y de segunda jugada, en la que el equipo ilicitano no se sintió cómodo. Con el equipo de José Bordalás volcado, el Elche tuvo su opción de sentenciar en un contragolpe de Valera, pero el disparo del extremo se estrelló en el palo.

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El conjunto local fue dando pasos atrás con los cambios para proteger una victoria que le permite depender de sí mismo en Girona, mientras el Getafe se jugará su plaza europea ante Osasuna.