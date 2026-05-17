Detenida una mujer por robar mediante el "abrazo cariñoso" en El Vellón y Guadalíx

La Guardia Civil ha detenido a una mujer, a la que le constan más de una veintena de delitos por hurto y robo con violencia, por robar joyas de oro mediante el método de 'el abrazo cariñoso' en las localidades madrileñas de El Vellón y Guadalix de la Sierra.

Según ha informado este domingo la Guardia Civil, los agentes detuvieron a la mujer tras identificarla como autora de varios delitos de hurto mediante el 'abrazo cariñoso', un método que consiste en acercarse a víctimas generalmente de avanzada edad fingiendo buscar alguna dirección procediendo posteriormente a agradecerles su ayuda abrazándolas o agarrándolas de las manos de forma cariñosa.

Momento éste en el que procede a sustraer las joyas de oro. Tras esto huye en un vehículo que la espera en las proximidades.

Entre lo sustraído se encuentra una cadena con varias joyas colgadas, una alianza y una sortija, todas ellas de oro.

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A la detenida le constan más de una veintena de delitos por hurto y robo con violencia.