SUCESOS | ROBOS
Detenida una mujer por robar mediante el "abrazo cariñoso" en El Vellón y Guadalíx
La arrestada, con más de veinte antecedentes, utilizaba el método del 'abrazo cariñoso' para sustraer joyas de oro a personas mayores en la zona norte de Madrid
EFE
La Guardia Civil ha detenido a una mujer, a la que le constan más de una veintena de delitos por hurto y robo con violencia, por robar joyas de oro mediante el método de 'el abrazo cariñoso' en las localidades madrileñas de El Vellón y Guadalix de la Sierra.
Según ha informado este domingo la Guardia Civil, los agentes detuvieron a la mujer tras identificarla como autora de varios delitos de hurto mediante el 'abrazo cariñoso', un método que consiste en acercarse a víctimas generalmente de avanzada edad fingiendo buscar alguna dirección procediendo posteriormente a agradecerles su ayuda abrazándolas o agarrándolas de las manos de forma cariñosa.
Momento éste en el que procede a sustraer las joyas de oro. Tras esto huye en un vehículo que la espera en las proximidades.
Entre lo sustraído se encuentra una cadena con varias joyas colgadas, una alianza y una sortija, todas ellas de oro.
A la detenida le constan más de una veintena de delitos por hurto y robo con violencia.
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