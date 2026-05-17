Contemporánea Condeduque organiza este martes un encuentro con el filósofo británico Simon Critchley

Contemporánea Condeduque celebrará el próximo martes el encuentro 'Todos los finales: una conversación con Simon Critchley', dentro de la programación de 'Pensamiento y Literatura' de este espacio cultural del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid.

El acto, según ha avanzado el Consistorio en un comunicado, tendrá lugar a las 19 horas en el salón de actos de Condeduque y contará con la participación del filósofo y catedrático británico Simon Critchley, que conversará con la dramaturga, profesora e investigadora de la Universidad Carlos III, Teresa Casas Hernández, y con el catedrático de Filosofía de la UNED Ramón del Castillo.

Las entradas para asistir al encuentro tienen un precio de 2 euros y ya están disponibles a través de la página web de este espacio municipal.

La conversación girará en torno a algunas de las principales líneas de pensamiento de Critchley, centradas en la relación entre la muerte, la tragedia y la condición humana. El filósofo británico aborda en su obra cuestiones vinculadas a la búsqueda de sentido, el absurdo de la existencia y el final de la vida.

Asimismo, el autor analiza cómo la literatura y el teatro han representado históricamente la dimensión trágica del ser humano, apoyándose en escritores y dramaturgos como Racine, Shakespeare, Ibsen o Beckett para reflexionar sobre las causas y formas de la muerte y el suicidio.

Contemporánea Condeduque organiza un encuentro con el filósofo británico Simon Critchley el próximo 19 de mayo / AYUNTAMIENTO DE MADRID

En sus planteamientos también ocupa un lugar destacado el humor, entendido como una herramienta de resistencia y aceptación frente a aquello que termina, ya sea el tiempo, el cuerpo, el amor o la propia vida.

Simon Critchley es filósofo y catedrático de Filosofía en The New School for Social Research de Nueva York y director de la Fundación Onassis. En 2021 fue reconocido por Academic Influence como uno de los veinticinco filósofos contemporáneos más influyentes.

A lo largo de su trayectoria ha trabajado en ámbitos como la filosofía continental, la teoría política y el análisis cultural, además de dedicar parte de su obra al estudio de figuras como David Bowie.

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Entre sus publicaciones destacan los ensayos 'El libro de los filósofos muertos', 'Apuntes sobre el suicidio', 'En qué pensamos cuando pensamos en fútbol' y 'La tragedia, los griegos y nosotros', así como la novela 'El teatro de la memoria'. Su libro más reciente es 'I Want to Die, I Hate My Life. Three Essays on Tragedy and One on Beckett' (2025).