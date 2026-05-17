La Comunidad de Madrid abre el plazo de sus becas académico-deportivas para universitarios y alumnos de enseñanzas artísticas

La Comunidad de Madrid ha abierto esta semana el plazo para solicitar las becas de excelencia académico-deportiva destinadas a estudiantes que compatibilizan sus estudios superiores con competiciones de alto nivel. El Gobierno regional destinará 262.500 euros a esta convocatoria, con la que prevé beneficiar a más de un centenar de alumnos.

En concreto, se concederán 40 ayudas para estudiantes de nuevo ingreso y otras 85 para alumnos ya matriculados en cursos anteriores. En ambos casos, la cuantía de la beca será de 2.100 euros por beneficiario.

Las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo 2 de junio a través de la web institucional de la Comunidad de Madrid y mediante la Cuenta Digital.

Requisitos académicos y deportivos

Podrán optar a estas ayudas los estudiantes que hayan cursado enseñanzas oficiales en universidades o centros superiores de enseñanzas artísticas de la Comunidad de Madrid durante el presente curso académico y que acrediten las calificaciones mínimas exigidas según el tipo de estudios realizados.

Además de los requisitos académicos, los candidatos deberán demostrar un alto nivel competitivo. Entre los méritos valorados figuran la participación en campeonatos europeos o mundiales, la obtención de medallas en campeonatos de España, figurar entre los ocho primeros puestos del ranking nacional oficial o competir en ligas de máxima categoría.

La convocatoria también contempla la posibilidad de acceder a las ayudas para árbitros o jueces deportivos con licencia que hayan participado en competiciones nacionales oficiales o torneos internacionales de primer nivel.

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Solicitudes a través de Cuenta Digital

La Comunidad de Madrid ha destacado que los estudiantes que tramiten su solicitud mediante la Cuenta Digital podrán completar el proceso "de forma más ágil y rápida en un solo clic". Esta herramienta guía al usuario durante toda la tramitación y permite identificar el modelo de ayuda correspondiente, tanto para quienes inician su primer año universitario como para alumnos ya matriculados en cursos posteriores.