La capilla escondida de San Isidro en La Latina que solo puede visitarse un día del mes: historia y tradición en apenas 45 metros cuadrados

Madrid está llena de lugares que pasan desapercibidos a simple vista. Entre grandes avenidas, plazas y barrios, la ciudad conserva pequeños espacios cargados de historia que muchas veces quedan fuera de los recorridos habituales.

Uno de esos espacios se encuentra en pleno barrio de La Latina, una de las zonas con más historia de la capital. Allí, se conserva una pequeña capilla declarada Bien de Interés Cultural que guarda un importante valor histórico, artístico y patrimonial.

Está vinculada directamente con San Isidro Labrador, patrón de Madrid, y puede visitarse los terceros sábados de cada mes, entre las 18:00 y las 19:00 horas.

San Isidro era conocido por su gran fe y humildad / Archidiócesis Madrid

Una capilla vinculada a la vida de San Isidro

El origen del lugar se remonta al siglo XII y está estrechamente relacionado con la familia Vargas, para la que trabajó San Isidro. Según la tradición, en este enclave se encontraba la cuadra en la que el santo guardaba sus animales, lo que convierte a la capilla en uno de los espacios más simbólicos de Madrid.

El aspecto actual del edificio, así como el bloque de viviendas situado sobre la capilla, procede de la reforma realizada por Castellanos en 1856. Pese a su reducido tamaño, el interior conserva una notable riqueza artística y devocional.

Las vidrieras de Maumejean, en las que aparecen representados San Isidro y Santa María de la Cabeza junto al escudo de Madrid / REDES

Un interior pequeño, pero lleno de historia

La capilla apenas supera los 45 metros cuadrados, pero reúne varios elementos de gran interés. Entre ellos destaca un retablo neoclásico dedicado a San Isidro y a Santa María de la Cabeza, además de pinturas que narran distintos milagros atribuidos al patrón de Madrid.

También puede verse una copia a tamaño original del Cristo de Velázquez, obra de José Luis de Santamaría. A ello se suman las vidrieras de Maumejean, en las que aparecen representados San Isidro y Santa María de la Cabeza junto al escudo de Madrid.

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Además, desde el 9 de septiembre de 2025 la fachada cuenta con una placa conmemorativa instalada por el Ayuntamiento de Madrid, que refuerza el valor patrimonial de este enclave.