BALONCESTO
El Real Madrid se impone al Barça y conquista la primera Liga U de la historia
La cantera madridista se alzó con el título de la Liga U tras vencer al filial azulgrana en un disputado encuentro que se decidió en los últimos instantes
EP
El Real Madrid se proclamó campeón de la Liga U de baloncesto juvenil al superar (86-82) al Barça Atlètic este domingo en el partido por el título de la 'Final a 6' celebrada en Burgos, donde el equipo local Burgos Grupo de Santiago completó el podio ganando (87-81) al Casademont Zaragoza.
La cantera blanca triunfó en El Plantío con Hugo Alonso como MVP, tras 16 puntos, cuatro rebotes y 18 de valoración. El Madrid fue siempre por delante en el marcador y manejó la tensión del último cuarto para rubricar su corona. Fabian Kayser y Ömer Kutuluay, con 14 puntos cada uno, fueron también decisivos.
La poderosa dupla azulgrana de Mohamed Keita (25 puntos) y Mohamed Dabone no intimidó a un Madrid que se quedó la primera Liga U para jugadores menores de 22 años, puesta en marcha con la colaboración de la Federación Española de Baloncesto, la ACB y el Consejo Superior de Deportes (CSD).
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