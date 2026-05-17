Ayuso exige la dimisión de Sánchez tras la victoria del PP en Andalucía: "Es una derrota absoluta"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reaccionado al recuento electoral de las elecciones andaluzas con un mensaje en X (antes Twitter) en el que ha felicitado al presidente andaluz, Juanma Moreno, y ha dirigido sus críticas contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Ayuso ha considerado que el resultado electoral, con más del 90% escrutado, supone una "derrota absoluta" para el presidente del Gobierno. "Pedro Sánchez debería dimitir, pero no lo hará porque su vida no depende de la política, sino de las condenas a todo su entorno y colaboradores", ha afirmado la dirigente madrileña en su mensaje publicado durante la noche electoral.

El Partido Popular volvió a imponerse en Andalucía y Juanma Moreno obtuvo 53 escaños, dos menos de los 55 necesarios para gobernar en solitario, según el escrutinio avanzado de la noche electoral. El resultado obliga ahora al PP andaluz a buscar apoyos parlamentarios para garantizar la continuidad de Moreno al frente de la Junta. Vox, que alcanza los 15 diputados, mejora sus resultados y vuelve a situarse como el aliado más probable para facilitar la investidura.

El PSOE, encabezado por María Jesús Montero, sufrió un nuevo retroceso electoral y cayó hasta los 28 escaños, profundizando en el peor resultado histórico de los socialistas andaluces. A la izquierda del PSOE, Adelante Andalucía logró 8 diputados, mientras Por Andalucía se quedó con 5 representantes en el Parlamento autonómico.

Una lectura en clave nacional

La campaña electoral andaluza estuvo marcada desde el inicio por la lectura nacional de los comicios. Juanma Moreno representaba dentro del PP un perfil moderado y centrado en la gestión, mientras que María Jesús Montero acudía a las urnas como una de las principales figuras del Ejecutivo de Pedro Sánchez. En Génova, además, las elecciones se interpretaban como una prueba estratégica para consolidar el liderazgo territorial de Alberto Núñez Feijóo sin depender de Vox en una de las comunidades con mayor peso electoral del país.

La reacción de Ayuso llegó precisamente en ese contexto. La presidenta madrileña aprovechó la victoria popular para reforzar la presión política sobre Sánchez y convertir el resultado andaluz en una crítica directa al Gobierno central. En este sentido, el crecimiento de Vox hasta los 15 diputados refuerza la capacidad de influencia de la formación de Santiago Abascal en la próxima legislatura andaluza.

Aunque Moreno centró buena parte de su campaña en la estabilidad institucional y en la posibilidad de gobernar en solitario, el nuevo reparto de escaños abre ahora un escenario de negociación parlamentaria para asegurar la investidura del candidato popular.

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La fragmentación del bloque de izquierdas, con la división entre PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía, vuelve además a dificultar cualquier alternativa al PP en la Cámara autonómica.