El Atlético regala a Griezmann su última victoria en el Metropolitano

El Atlético de Madrid ha ganado este domingo por 1-0 frente al Girona FC en la jornada 37 de LaLiga EA Sports 2025-26, en un duelo que sirvió como despedida de Antoine Griezmann del Riyadh Air Metropolitano, con una victoria gracias al tanto de Ademola Lookman a pase del francés ante un conjunto gironí que se jugará la categoría en la última jornada.

La tarde prometía emociones fuertes en el feudo colchonero en una jornada unificada en el calendario liguero, la penúltima cita de la competición, pese a que los locales no tenían más que en juego la posibilidad de recortar distancia ante el Villarreal por la tercera plaza --en juego la semana que viene en La Cerámica--. Sin embargo, los visitantes sí afrontaban el encuentro con la extrema necesidad de sumar los tres puntos para continuar fuera del descenso.

Los jugadores del Atlético de Madrid y su entrenador, Diego 'Cholo' Simeone (2d), durante el homenaje al delantero Antoine Griezmann tras el encuentro de la jornada 37 de LaLiga entre Atlético de Madrid y Girona FC, este domingo en el Estadio Metropolitano de Madrid. / EFE/ Mariscal

Y así se hizo notar en los primeros compases con un conjunto gironí volcado al ataque, aunque con más ímpetu que juego. Bryan Gil avisó en el minuto 5 con un disparo desde fuera del área disparo que se marchó rozando el palo derecho de Jan Oblak. El catalán volvería a gozar de una ocasión para adelantar a su equipo, esta vez de cabeza y a escasos centímetros de la portería, pero no consiguió estar acertado.

Precisamente, esa falta de contundencia de los de Míchel la aprovechó el Atlético de Madrid. En el 21, un cabezazo de Dávid Hancko a la salida de un córner se estrelló en el palo, pero el balón llegó a las botas del gran protagonista del día que sirvió en bandeja a Ademola Lookman para que batiera a placer la meta visitante. El gol fue del nigeriano, pero todos corrieron a festejarlo con el '7' rojiblanco. Todas las miradas estaban puestas en un Griezmann que había llegado al Metropolitano con lágrimas en los ojos.

El tanto colchonero obligó a reaccionar al Girona que veía cómo con los resultados que se estaban dando en los demás campos ocupaba posiciones de descenso a Segunda División. La ansiedad se adueñó de ellos, que tenían el control del partido pero sin éxito de cara al gol que les hiciera soñar con la remontada; también Oblak hizo su trabajo para anular las ocasiones.

Entremedias del caudal ofensivo catalán, Giuliano Simeone consiguió conectar en el 33 con Lookman para hacer el segundo, pero no subió al marcador por fuera de juego previo del argentino. Ese sería el último remate a puerta de los rojiblancos de una primera parte que acabó como empezó, con el Girona teniendo ocasiones para inaugurar su casillero.

El paso por los vestuarios trajo el primer cambio del duelo. Simeone, muy desaparecido en los primeros 45 minutos, dejaba su sitio a Thiago Almada. Una segunda parte que comenzó con la grada entregada al máximo goleador de la entidad madrileña con continuos cánticos hacia Antoine Griezmann. El francés quería devolver todo ese cariño como mejor sabe hacerlo: marcando goles. Pero el tanto del agradecimiento se le resistía.

Más allá de ese incesante empuje del francés por despedirse del Metropolitano viendo puerta, no ocurrió mucho más en el comienzo del segunda mitad. El Girona, a diferencia de la primera, perdió protagonismo en el ataque y el encuentro entró en un periodo de sinsabor. Tuvieron que reaccionar los entrenadores agitando los equipos para dar vistosidad al juego.

Míchel introdujo a Claudio Echeverri y a Cristhian Stuani en la búsqueda del tanto de la igualada, mientras que Simeone optó por Alexander Sorloth y el canterano Javi Morcillo para controlar más la pelota. Así, volvió a tener en sus botas Griezmann la oportunidad de lograr el tan deseado gol.

Corría el minuto 67 cuando Almada cabalgó por la banda izquierda sin oposición alguna para llegar al área gironí y asistir al francés que no contactó bien con el esférico y su disparo se marchó desviado de la meta de Paulo Gazzaniga. Griezmann quería su gol, pero no llegaba en un encuentro en el que poco ocurría con un Girona temeroso y sin agresividad en ataque.

Pese a esa poca garra competitiva, el conjunto catalán estaba a un tanto de salir del Metropolitano con un punto. Y pudo ser en el minuto 89 con una clara ocasión de Azzedine Ounahi que remató al primer toque desde fuera del área que obligó al guardameta esloveno a estirarse para evitar un empate que no llegó en el tiempo añadido por la falta de precisión de los catalanes.

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Así, el Girona se jugará la categoría el próximo sábado (21:00 horas) en un duelo directo en casa ante el Elche; por su parte, el Atlético de Madrid luchará por la tercera plaza en Villarreal el domingo (21:00 horas).