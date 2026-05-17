HANTAVIRUS CRUCERO
Los aislados en el Gómez Ulla podrán salir de sus habitaciones este lunes si dan negativo en una segunda PCR
El Ministerio de Sanidad aplica el protocolo de Salud Pública para la segunda PCR que determinará la salida del aislamiento
EP
El Ministerio de Sanidad ha informado de que este lunes se realizará una segunda PCR a los españoles que continúan aislados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla al cumplirse una semana desde la realización de la primera prueba, como dicta el protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública.
Si el resultado vuelve a ser negativo, los españoles que continúan en seguimiento podrán comenzar a salir de sus habitaciones para acceder a las zonas comunes de la planta en la que se encuentran. Según Sanidad, también podrán recibir visitas de sus familiares, "siempre bajo las medidas de protección y prevención" establecidas por las autoridades sanitarias.
De los 14 españoles que llegaron al Hospital Gómez Ulla, 1 de ellos, un paciente de 70 años, dio positivo en hantavirus. La ministra de Sanidad, Mónica García, informó este viernes de que el paciente evoluciona favorablemente y se encuentra "casi asintomático", mientras que los otros 13 ciudadanos en cuarentena se mantienen asintomáticos.
"La evolución está siendo favorable, siempre con prudencia, pero ayer el paciente estaba casi asintomático, lo que supone una buena noticia", señaló Mónica García durante una entrevista en 'La Hora de La 1' de TVE.
Por su parte, la cuarta prueba PCR por hantavirus realizada a la mujer en seguimiento en Alicante resultó negativa, según ha informado la Generalitat Valenciana en un comunicado. Asimismo, ha detallado que la mujer permanecerá ingresada en el mismo hospital alicantino en el que se encuentra y podrá recibir visitas con el EPI adecuado, atendiendo a lo que determina el protocolo del Ministerio de Sanidad.
- Oferta de empleo en Toledo: la serie 'La Promesa' busca decenas de figurantes para un rodaje en la provincia
- María Zambrano, filósofa de la 'Escuela de Madrid', ya adelantaba: 'Escribir es defender la soledad en la que se está
- La ruta de senderismo cerca de Madrid perfecta para esta primavera: atraviesa un cañón y termina en una presa del siglo XIX
- Adif planea una reestructuración de vías en el Corredor del Henares para agilizar los trenes semidirectos a Chamartín
- Olga Casado, la gran esperanza de una nueva generación del toreo: 'Mi objetivo y mi sueño empieza y acaba en el toro, quiero ser la mejor mujer torero de la historia
- Así es 'la casa del cambio' de David Bustamante en Madrid: decorada por su madre y su novia, con una impresionante piscina y una 'sala secreta
- Buscan a Amy Gabriela, joven de 18 años desaparecida en Navalcarnero
- La churrería Catalino regresará al parque de La Vega: Así quedan repartidos los seis quioscos