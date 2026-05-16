El turismo rural madrileño engancha: casi nueve de cada diez visitantes son de la región

La Comunidad de Madrid recibe una valoración muy positiva como destino de turismo rural por parte de sus visitantes. Así lo refleja el primer informe del Observatorio Turístico MADRURAL, basado en 1.602 encuestas de campo realizadas entre 2025 y 2026 en la Sierra Norte, la Sierra de Guadarrama, la Sierra Oeste y Vegas y Alcarria Madrileña.

El estudio se ha completado con información sobre la demanda potencial del viajero madrileño procedente del Observatorio de la Federación Madrileña de Agencias de Viajes, para el que se realizaron más de 3.600 entrevistas.

Entre las principales conclusiones, el informe destaca que la calidad percibida de MADRURAL alcanza una puntuación media de 4,51 sobre 5. Además, el 88,6 % de los encuestados afirma que volvería a la región y la recomendaría a otras personas.

La experiencia también mejora la imagen previa de los viajeros: antes de la visita, la valoración media era de 3,95 sobre 5, mientras que al finalizar el viaje asciende hasta 4,49 sobre 5.

Restauración, principal destino del gasto

El turismo rural madrileño genera un impacto económico directo, especialmente en la hostelería. Bares, restaurantes y oferta gastronómica local absorben el 54,3 % del presupuesto medio de los visitantes.

Por detrás se sitúan el transporte, con un 24 %; las compras, con un 9,9 %; el alojamiento, con un 8,7 %; y las actividades, con un 6,8 %.

Las principales motivaciones de los viajeros son el turismo activo —senderismo, bicicleta y propuestas al aire libre—, que representa el 39,6 % de las visitas; el ocio rural vinculado a naturaleza, cultura y descanso, con un 22,5 %; la visita a familiares y amigos, con un 14,1 %; y el turismo gastronómico o enológico, con un 10,7 %.

El reto de aumentar las pernoctaciones

La mayoría de los visitantes, el 82,7 %, realiza escapadas de un solo día, un dato que sitúa el aumento de las pernoctaciones como una de las principales palancas de crecimiento del turismo rural en la región.

El perfil del visitante es mayoritariamente madrileño: el 87,5 % reside en la Comunidad de Madrid. Tiene una edad media de 42,8 años, se concentra especialmente entre los 25 y los 64 años, viaja sobre todo en pareja o en familia y responde a un perfil de clase media trabajadora, con capacidad de gasto moderada pero recurrente.

Ese peso del viajero madrileño conecta con la fortaleza de Madrid como mercado emisor. Según los datos de Waynabox, el 30 % de sus viajes sorpresa en 2025 salió desde la capital, solo por detrás de Barcelona, que concentró el 50,3 %. El dato refuerza el papel de Madrid no solo como destino de escapadas rurales, sino también como punto de partida de otros viajes de ocio.

La Comunidad destaca la diversificación turística

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, ha afirmado que "estas valoraciones tan positivas son un orgullo y un impulso para continuar trabajando en esta línea de diversificación turística puesta en marcha por el Ejecutivo regional". "La región madrileña es una suma de paisajes, pueblos, sabores, tradiciones y personas que ofrecen formas muy distintas de vivir el territorio y que ofrecen experiencias diferentes a los visitantes", ha añadido.

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De Paco Serrano ha felicitado también a los empresarios y agentes turísticos que integran MadRural y ha agradecido su trabajo para sacar adelante el proyecto, que considera "un ejemplo más de que la colaboración publico privada es la vía más directa para el desarrollo y la dinamización económica de los pueblos de la región".