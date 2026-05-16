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Senderistas y corredores fueron rescatados ayer en la zona de Cotos por el viento y la nieve que se encontraron

El GERA de bomberos de Madrid realizó varios rescates en Cotos, asistiendo a deportistas que se encontraron con condiciones extremas de viento y nieve en la zona

Archivo - Bomberos del GERA

Archivo - Bomberos del GERA / Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

EP

MADRID

El Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) de los bomberos de la Comunidad de Madrid tuvo que rescatar este viernes a senderistas y algunos corredores en la zona de Cotos que se vieron sorprendidos por el viento y la nieve.

Fueron varios los rescates, en colaboración con los Agentes Forestales y Summa 112, los que tuvieron que realizar en la sierra, entre La Laguna de los Pàjaros y Cotos, ha informado 112-Comunidad de Madrid, concretamente de senderistas y corredores que se encontraron con condiciones muy adversas con viento y nieve.

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Algunos no llevaban equipación adecuada. Todos los rescatados se encontraban en buenas condiciones aunque algunos presentaban síntomas leves de hipotermia. Desde los servicios regionales de emergencias han insistido en la importancia de informarse de la previsión del tiempo antes de salir.

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