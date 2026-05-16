La ruta de senderismo cerca de Madrid perfecta para esta primavera: atraviesa un cañón y termina en una presa del siglo XIX

Para muchos madrileños, el puente de San Isidro no es sinónimo de salir a las calles y celebrar. Mientras que la mayoría de los ciudadanos se desplazarán a la Pradera y pasarán un fin de semana de lo más castizo, otros aprovechan para huir del ajetreado ritmo de la capital y descansar en algún pueblo de las afueras.

Tres días por delante, temperaturas más suaves que en pleno verano y el campo en uno de sus mejores momentos del año convierten estas fechas en una oportunidad perfecta para hacer una ruta sin alejarse demasiado de la capital.

Para aquellos que no quieren perder la mayor parte de su tiempo en la carretera, una de las opciones más atractivas está en el norte de la Comunidad de Madrid, en el entorno de Patones y el Pontón de la Oliva. Allí se encuentra la ruta por el cañón del río Lozoya y el Cerro de la Oliva, un recorrido que permite caminar entre paredes de roca, cárcavas, zonas de ribera y restos históricos.

Una ruta de senderismo cerca de Madrid

El itinerario es circular y ronda los 10 kilómetros, aunque la distancia puede variar ligeramente según el camino elegido y los desvíos que se tomen por la zona del Pontón de la Oliva. En general, se trata de una ruta asequible, con tramos de subida pero sin grandes exigencias técnicas, por lo que resulta adecuada para senderistas ocasionales y familias acostumbradas a caminar.

La primavera es una de las mejores épocas para recorrerla. El paisaje es más verde, el calor todavía no aprieta como en verano y el contraste entre el río Lozoya, las paredes calizas y las cárcavas rojizas hace que el camino tenga un atractivo especial. Eso sí, como en cualquier plan de montaña en estas fechas, conviene revisar la previsión del tiempo antes de salir.

El itinerario es circular y ronda los 10 kilómetros / SENDERISMO MADRID

De la ermita de la Virgen de la Oliva al Cerro de la Oliva

El punto de partida habitual se sitúa en el entorno de la ermita de la Virgen de la Oliva, en Patones. Este templo, hoy en ruinas, está considerado una construcción de los siglos XII-XIII y conserva elementos de estilo románico-mudéjar, lo que añade un primer atractivo histórico al recorrido.

Desde allí, el camino avanza hacia el Cerro de la Oliva, una zona desde la que se obtienen algunas de las mejores vistas del entorno. Al ganar altura, el paisaje se abre hacia el cañón del Lozoya y las cárcavas del Pontón de la Oliva, una de las estampas más fotogénicas de esta ruta cerca de Madrid.

El punto de partida habitual se sitúa en el entorno de la ermita de la Virgen de la Oliva, en Patones / REDES

El cañón del Lozoya, el tramo más espectacular

La senda continúa por zonas de roca y vegetación de ribera, con el río Lozoya como referencia. Este tramo es el que convierte la excursión en algo más que un simple paseo. El camino se adentra después por la zona de la Garganta de las Calerizas y sigue hacia el entorno del Pontón de la Oliva.

En algunos puntos, la ruta discurre junto a pasarelas y balconadas pegadas a la pared rocosa, uno de los tramos más llamativos para quienes buscan una excursión con vistas y sensación de aventura sin necesidad de hacer una ruta de alta dificultad.

La senda continúa por zonas de roca y vegetación de ribera, con el río Lozoya como referencia / REDES

El Pontón de la Oliva, la presa histórica que sorprende al final del camino

Eso sí, el gran reclamo de esta ruta es el Pontón de la Oliva, la primera gran presa del Canal de Isabel II. Su construcción comenzó en 1851 y formó parte del proyecto que buscaba llevar agua potable desde el río Lozoya hasta Madrid.

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La presa, levantada en un estrecho desfiladero, terminó convirtiéndose en una obra fallida por los problemas de filtraciones, pero su valor histórico y paisajístico sigue intacto. Hoy está en desuso, aunque su imponente muro de piedra continúa siendo uno de los lugares más visitados del entorno.