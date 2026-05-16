SUCESO EN MADRID
Un operario de 54 años fallece al caer desde 10 metros en Leganés
La Policía Nacional ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente laboral
Un hombre de 54 años ha fallecido este sábado tras precipitarse desde una altura de unos 10 metros mientras trabajaba en la reparación de una cubierta en la calle Trueno, en el municipio madrileño de Leganés.
Los hechos han ocurrido mientras el operario realizaba labores de mantenimiento en la parte superior del edificio. Sanitarios del Summa 112 desplazados al lugar únicamente pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima debido a la gravedad de las lesiones sufridas en la caída.
Los Bomberos de la Comunidad de Madrid realizaron la apertura de la puerta del inmueble y colaboraron con los equipos sanitarios y los agentes desplazados hasta el lugar del accidente.
En el operativo también participaron efectivos de la Policía Local de Leganés y de la Policía Nacional, cuerpo que se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente laboral.
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