Madrid afronta este domingo una subida de temperaturas con chubascos y tormentas dispersas

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo en la Comunidad de Madrid un aumento de las temperaturas y la aparición de chubascos dispersos en toda la región.

El cielo estará nuboso o con intervalos nubosos, con abundante nubosidad de evolución durante las horas centrales del día. A partir del final de la mañana, se esperan chubascos y tormentas dispersos en la Sierra, que podrían extenderse de forma ocasional al resto de la Comunidad por la tarde.

Las temperaturas subirán, aunque el ascenso será menos acusado en las máximas de la Sierra. El viento soplará flojo y variable.

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Temperaturas previstas por municipios

En Madrid, los termómetros oscilarán entre los 10ºC y los 22ºC. En Alcalá de Henares se esperan entre 9ºC y 22ºC; en Aranjuez, entre 9ºC y 25ºC; en Collado Villalba, entre 9ºC y 20ºC; en Getafe, entre 11ºC y 23ºC; y en Navalcarnero, entre 9ºC y 22ºC.