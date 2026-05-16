Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Olga CasadoIsabel MorilloChotisRicardo SanzAstronauta madrileñaMaría ZambranoRuta senderismoDavid BustamanteCercaníasLa Promesa
instagramlinkedin

EL TIEMPO

Madrid afronta este domingo una subida de temperaturas con chubascos y tormentas dispersas

La Aemet prevé cielos nubosos, viento flojo variable y lluvias que podrían extenderse desde la Sierra al resto de la Comunidad por la tarde

La AEMET ha confirmado que la reciente ola de calor de agosto ha sido la tercera más larga desde que existen registros.

La AEMET ha confirmado que la reciente ola de calor de agosto ha sido la tercera más larga desde que existen registros. / EFE / MARISCAL

Gloria Barrios

Madrid

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo en la Comunidad de Madrid un aumento de las temperaturas y la aparición de chubascos dispersos en toda la región.

El cielo estará nuboso o con intervalos nubosos, con abundante nubosidad de evolución durante las horas centrales del día. A partir del final de la mañana, se esperan chubascos y tormentas dispersos en la Sierra, que podrían extenderse de forma ocasional al resto de la Comunidad por la tarde.

Las temperaturas subirán, aunque el ascenso será menos acusado en las máximas de la Sierra. El viento soplará flojo y variable.

Noticias relacionadas

Temperaturas previstas por municipios

En Madrid, los termómetros oscilarán entre los 10ºC y los 22ºC. En Alcalá de Henares se esperan entre 9ºC y 22ºC; en Aranjuez, entre 9ºC y 25ºC; en Collado Villalba, entre 9ºC y 20ºC; en Getafe, entre 11ºC y 23ºC; y en Navalcarnero, entre 9ºC y 22ºC.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Oferta de empleo en Toledo: la serie 'La Promesa' busca decenas de figurantes para un rodaje en la provincia
  2. Buscan a Amy Gabriela, joven de 18 años desaparecida en Navalcarnero
  3. Adif planea una reestructuración de vías en el Corredor del Henares para agilizar los trenes semidirectos a Chamartín
  4. Dónde aparcar cerca de la Pradera de San Isidro: parkings, zonas recomendadas y alternativas de transporte
  5. La churrería Catalino regresará al parque de La Vega: Así quedan repartidos los seis quioscos
  6. Cibeles se pone chulapa para premiar el talento madrileño con la entrega de las Medallas de San Isidro
  7. Madrid reparte cocido gratis por San Isidro 2026: fecha, horario y lugar de la degustación
  8. Se busca a Kichi: está acusado de llevarse 101 relojes de lujo que tenía que reparar en su taller de Madrid

Madrid afronta este domingo una subida de temperaturas con chubascos y tormentas dispersas

Madrid afronta este domingo una subida de temperaturas con chubascos y tormentas dispersas

Un conductor atropella a una docena de personas en la ciudad italiana de Módena y apuñala a otra en su fuga

Un conductor atropella a una docena de personas en la ciudad italiana de Módena y apuñala a otra en su fuga

La Comunidad de Madrid ensaya la respuesta ante incendios forestales con 400 efectivos antes del verano

La Comunidad de Madrid ensaya la respuesta ante incendios forestales con 400 efectivos antes del verano

Un operario de 54 años fallece al caer desde 10 metros en Leganés

Un operario de 54 años fallece al caer desde 10 metros en Leganés

Muere un trabajador de 54 años tras caer desde 10 metros mientras reparaba una cubierta en Leganés.

El exministro británico de Sanidad dice que se presentará a la contienda por el liderazgo laborista

El exministro británico de Sanidad dice que se presentará a la contienda por el liderazgo laborista

Una de las pasajeras del ‘Ambition’ afectada por la gastroenteritis, en A Coruña: “Estuve realmente mal 24 horas, agradezco salir a tierra”

Una de las pasajeras del ‘Ambition’ afectada por la gastroenteritis, en A Coruña: “Estuve realmente mal 24 horas, agradezco salir a tierra”

El turismo rural madrileño engancha: casi nueve de cada diez visitantes son de la región

El turismo rural madrileño engancha: casi nueve de cada diez visitantes son de la región