De Paco se calza las zapatillas para correr la IV popular de San Isidro de Torrelaguna combinando deporte y patrimonio

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, se ha calzado las zapatillas este sábado para participar en la cuarta carrera popular de San Isidro de Torrelaguna, que combina deporte y difusión del patrimonio cultural, ha informado la Comunidad de Madrid en un comunicado.

De Paco ha participado en la categoría absoluta de 13 kilómetros en una carrera organizada por el Ayuntamiento de Torrelaguna con la colaboración del Gobierno regional. El consejero se ha quedado con el "entorno histórico de este magnífico municipio", que ha convertido a la prueba en una "jornada deportiva y social destinada a todos los públicos".

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Ofrece distancias adaptadas a las diferentes edades porque fomenta la participación tanto de corredores adultos como menores. Estos últimos han recorrido distancias de entre 300 y 1.500 metros, en función de la edad.