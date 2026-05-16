Febo Napoleón y Laura Rodríguez, ganadores en el desfile de vestimenta chulapa 'Re-Chulos'

Febo Napoleón y Laura Rodríguez Ropero se han hecho este sábado con el premio a la mejor reinterpretación de la vestimenta chulapa y al mejor proyecto de 'upcycling' (reciclaje de prendas en otras de mayor calidad), respectivamente, en el desfile 'Re-Chulos', que ha tenido lugar en los jardines de Las Vistillas de la capital.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, ambos galardones, otorgados por un jurado profesional, forman parte del programa Re-Chulos, impulsado por la Asociación Creadores de Moda de España (ACME) con la colaboración de Moda re-, el proyecto de moda circular de Cáritas, en el marco de las Fiestas de San Isidro.

Los diseños que se han hecho públicos durante el evento comenzaron a gestarse en una masterclass dirigida tanto a estudiantes de moda, diseño y otras disciplinas creativas como a personas interesadas en la moda contemporánea y en los procesos de reutilización textil el pasado 24 de abril en Serrería Belga, como antesala de las Fiestas de San Isidro. Allí, los diseñadores Juan Duyos y Miguel Becer propusieron reinterpretar, con una mirada contemporánea, los trajes tradicionales de chulapa y chulapo, mediante la utilización de prendas de segunda mano.

Durante el acto de este sábado, al que ha asistido la delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno municipal, Marta Rivera de la Cruz, el público ha podido sumarse a esta idea de reciclaje textil donando ropa sobrante que podrá ser empleada en futuros diseños del traje castizo del próximo San Isidro.

"La moda chulapa se reinventa"

En declaraciones a los medios, Laura Rodríguez, premiada por el mejor proyecto de 'upcycling', ha asegurado sentirse "súper afortunada" de haber podido disfrutar esta oportunidad y ha sugerido la idea de presentarse de nuevo la próxima edición.

Por su parte, Rivera de la Cruz ha destacado que la moda chulapa "se reinventa y cambia cada año" y ha manifestado que las fiestas de San Isidro van a vivir "una nueva edad de oro" que "ya se está notando" este 2026.

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"Es estupenda la respuesta del público y estupendo el ambiente de la ciudad. Ayer pasé mucho por el centro y era fantástico ver a tantísima gente con claveles en el pelo, llevando una parpusa, llevando un chaleco, por supuesto, y el traje de chulapa", ha concluido.