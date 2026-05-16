Madrid destina 1,5 millones a formar técnicos de comercio exterior para atraer empresas internacionales

La Comunidad de Madrid financiará con 1,5 millones de euros la formación de Técnicos de Comercio Exterior (TCE), profesionales especializados en asesorar a empresas internacionales interesadas en instalarse en la región y en difundir las ventajas fiscales y regulatorias de Madrid para el desarrollo de actividad económica.

El Consejo de Gobierno ha aprobado esta semana la inversión para la sexta edición de este programa, impulsado por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo en colaboración con la Cámara de Comercio de Madrid.

Apoyo a las exportaciones madrileñas

La iniciativa incluye 300 horas de formación teórica en materias como comercio internacional y digitalización. Durante el programa, los futuros técnicos también aprenden a apoyar a las empresas madrileñas en el impulso de sus exportaciones, que en 2025 ascendieron a 53.253 millones de euros.

Al finalizar esta fase, los participantes reciben un doble título propio de Formación Internacional de la Cámara de Comercio y del Instituto Superior de Derecho y Economía.

Prácticas en oficinas comerciales en el exterior

Los mejores alumnos podrán acceder después a prácticas remuneradas de 12 meses en la Red de Oficinas Económicas y Comerciales y de Cámaras Oficiales de Comercio de España en el Exterior, con destinos como Berlín, Nueva York, Sao Paulo, Túnez, Dubái, Pekín o Kuala Lumpur.

Noticias relacionadas

Desde su puesta en marcha en 2021, el Ejecutivo autonómico ha destinado 7,5 millones de euros a sus cinco convocatorias anteriores. En total, cerca de 200 jóvenes han obtenido la titulación como Técnicos de Comercio Exterior. De ellos, 86 ya han completado las prácticas y otros 24 las desarrollan desde enero de 2026. Los interesados pueden inscribirse a través de la página web de la Comunidad de Madrid.