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El Ayuntamiento de Madrid destaca la "tranquilidad" de las fiestas de San Isidro pero reclama a Martín "que se ponga las pilas"

Marta Rivera de la Cruz critica la labor del delegado del Gobierno y le insta a "ponerse las pilas" ante la inseguridad ciudadana en las fiestas

Decenas de personas en la Pradera de San Isidro, a 15 de mayo de 2026, en Madrid (España).

Decenas de personas en la Pradera de San Isidro, a 15 de mayo de 2026, en Madrid (España). / Carlos Luján - Europa Press

EP

Madrid

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha asegurado que las fiestas de San Isidro están transcurriendo con "tranquilidad" en materia de seguridad y "sin grandes noticias que dar" pero aún así ha reclamado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, "que se ponga las pilas".

Así lo ha trasladado este sábado en declaraciones a los medios desde los jardines de Las Vistillas, donde ha transmitido que "la gente se está divirtiendo con tranquilidad" en San Isidro.

En alusión al apuñalamiento de este sábado en Legazpi, la delegada ha criticado la labor del delegado, al que ha sugerido que "se ponga las pilas". "Este tipo de actos son responsabilidad, por supuesto, de quien los comete, pero el delegado del Gobierno tiene que tomar cartas en el asunto. Creo que no se está tomando esto suficientemente en serio porque está más preocupado de otras cosas y en Madrid hace falta más atención que la que nos está prestando", ha añadido.

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Rivera de la Cruz ha recordado que la respuesta debe darla "quien tiene capacidad operativa para ocuparse de este asunto", que ha asegurado que "inquieta" a los ciudadanos y al Consistorio, y ha reprochado al delegado no verle "suficientemente preocupado".

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