Madrid inicia la remodelación de Ciudad Lineal con 1,1 millones de euros para mejorar la seguridad y renaturalización

El Ayuntamiento de Madrid ha iniciado las obras de remodelación de la intersección de las calles de la Condesa de Venadito y Martínez Villergas, en el distrito de Ciudad Lineal, por una inversión de 1,1 millones de euros, que permitirá mejorar la accesibilidad y la seguridad vial, renovar la pavimentación y el mobiliario urbano y avanzar en la renaturalización del entorno.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, la intervención, que se ha puesto en marcha a través del Área de Obras y Equipamientos, se extenderá previsiblemente hasta la primavera de 2027 sobre una superficie total de 14.000 metros cuadrados repartidos entre las calles de la Condesa de Venadito, Martínez Villergas y Torrelaguna.

El proyecto prioriza la reordenación del viario para ganar espacio para el peatón y la infraestructura verde, reduciendo la superficie destinada al tráfico rodado e incrementando el espacio peatonal y las zonas verdes. En materia de movilidad, se reorganizará el estacionamiento, se rehabilitarán 204 metros de carril bus y se renovará la señalización horizontal y vertical para adaptarla a la nueva configuración viaria y mejorar la legibilidad del espacio urbano.

Asimismo, la actuación reforzará la accesibilidad del ámbito mediante la adecuación de distintos elementos urbanos, entre ellos plazas reservadas para personas con movilidad reducida, vados peatonales y accesos de vehículos. Además, se reubicarán puntos de luz y se ejecutarán 757 metros de nueva canalización para alumbrado público.

El proyecto también mejorará el entorno de la Escuela de Educación Infantil VeoVeo, donde se ampliarán los espacios de espera y estancia para favorecer recorridos más seguros y confortables.

Zonas verdes y mobiliario urbano

La remodelación incrementará la capacidad ambiental del espacio público. La superficie permeable pasará de 39 a 886 metros cuadrados y la zona ajardinada de 39 a 308 metros cuadrados. Por otro lado, el número de árboles aumentará de 26 a 89 ejemplares, de cara a reforzar la infraestructura verde y favoreciendo la generación de sombra y la reducción de la escorrentía.

La actuación contempla también la renovación del mobiliario urbano con la instalación de 29 bancos, seis bancas de hormigón, dos juegos infantiles y una fuente de agua potable, así como la eliminación de elementos innecesarios o redundantes para homogenizar y modernizar el equipamiento urbano.

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En cuanto a la pavimentación, el proyecto incorpora soluciones permeables y sostenibles como adoquín drenante y losas de hormigón, combinadas con pavimentos más resistentes en las zonas de tránsito rodado.