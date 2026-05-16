SUCESOS AGRESIÓN
Dos heridos por arma blanca en Legazpi, uno de ellos grave
El Samur atendió y trasladó a dos heridos por arma blanca en Legazpi, uno de ellos con una hemorragia masiva tras un corte en la cara
Dos hombres han resultado heridos por arma blanca en la madrugada de este sábado en el distrito de Legazpi, en Madrid, en una agresión ocurrida en torno a las 6.30 horas, según han indicado fuentes de Emergencias Madrid.
El herido más grave es un varón de 36 años que presentaba un corte en la cara, posiblemente con afectación de una arteria, lo que le provocó una hemorragia masiva. Sanitarios del Samur le han estabilizado en el lugar y le han trasladado en estado grave al hospital 12 de Octubre de la capital.
El segundo herido, de edad similar, también presentaba un corte en la cara, aunque en su caso de carácter leve, y ha sido trasladado igualmente a un centro hospitalario para recibir atención médica.
Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias de la agresión. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo ocurrido.
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